Приревновала так, что ударила ножом в ягодицу. В Караколе домашние страсти

В городе Караколе Иссык-Кульской области на почве ревности сожительница ударила мужчину в ягодицу. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе регионального УВД.

В милиции отметили, что инцидент произошел в ночь с 16 на 17 ноября. Мужчина с ранением был доставлен в больницу. После чего врачи примерно в два часа ночи сообщили в правоохранительные органы о пациенте с ножевым ранением. Прибывшие на место оперативники составили протокол.

Пострадавший рассказал, что его приревновала сожительница. После словесной перепалки на почве ревности она нанесла мужчине ранение. Милиция зарегистрировала данный случай и назначена медицинская экспертиза.

"Сейчас многое зависит от пострадавшего, напишет он заявление или нет, или он откажется от частно-публичного обвинения. Тут будем исходит и из от того, какое будет вынесено судебно-медицинское заключение о нанесении вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.