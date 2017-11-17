Погода
$ 69.68 - 69.84
€ 82.28 - 82.82

Приревновала так, что ударила ножом в ягодицу. В Караколе домашние страсти

252  0
Родион Решетов

В городе Караколе Иссык-Кульской области на почве ревности сожительница ударила мужчину в ягодицу. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе регионального УВД.

В милиции отметили, что инцидент произошел в ночь с 16 на 17 ноября. Мужчина с ранением был доставлен в больницу. После чего врачи примерно в два часа ночи сообщили в правоохранительные органы о пациенте с ножевым ранением. Прибывшие на место оперативники составили протокол.

Пострадавший рассказал, что его приревновала сожительница. После словесной перепалки на почве ревности она нанесла мужчине ранение. Милиция зарегистрировала данный случай и назначена медицинская экспертиза.

"Сейчас многое зависит от пострадавшего, напишет он заявление или нет, или он откажется от частно-публичного обвинения. Тут будем исходит и из от того, какое будет вынесено судебно-медицинское заключение о нанесении вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

URL: http://www.vb.kg/369796
Теги:
Иссык-Кульская область, поножовщина, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  