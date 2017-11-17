Конфронтация Астаны и Бишкека. Прямая угроза безопасности обеих стран

Пограничная блокада и отсутствие нормального процесса урегулирования разногласий между Кыргызстаном и Казахстаном может привести к крайне печальным последствиям. Нормальный диалог между правительствами двух стран, для того чтобы хотя бы снять напряженность, так и не налажен. При этом нужно признать, что обменивающиеся колкостями и претензиями политики теряют контроль за ситуацией, и, кстати, в интернете она уже вышла из-под контроля. Погоду в виртуальном пространстве делают провокаторы, их посты откровенно направлены на разжигание противостояния между двумя народами. Ведется целенаправленная работа, для того чтобы обострить обстановку до такой степени, чтобы отрезать любые пути дипломатического урегулирования конфликта.

Эксперты не исключают того, что к разжиганию противостояния между соседними государствами включатся те силы, которые провоцируют конфликты, а затем управляют ими дистанционно. Вмешательство извне в эту ситуацию не просто вероятно, оно фактически случилось. И внешние игроки через агентов своего влияния приложат максимум усилий для того, чтобы Бишкек и Астана стали лютыми врагами. Им удается сорить и разрушать куда более богатые и развитые страны, чем Казахстан или Кыргызстан. Примеров полного уничтожения достаточно успешных и сильных государств только за последние пять лет наберется не менее десятка.

Кому выгодно, чтобы в Центральной Азии вспыхнул горячий конфликт? Ответ на этот вопрос очевиден. Увлекшись пограничным противостоянием, мы перестаем замечать, что происходит вокруг, и упускаем из внимания вопросы, касающиеся безопасности всего региона. Так, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что из зоны сирийско-иракского конфликта началась активная переброска боевиков ИГИЛ в Афганистан. При этом в транспортировке террористов задействована авиация.

Захарова отметила, что, по имеющейся информации, боевиков перевозят туда на так называемых неопознанных вертолетах, при этом наибольшая концентрация игиловских группировок наблюдается у границ центральноазиатских республик. "Призываем власти Афганистана провести тщательное расследование всех имеющихся фактов, а также принять срочные меры по предотвращению террористической угрозы в приграничных районах страны", - заявила официальный представитель МИД России в ходе выступления на радио Sputnik.

Поэтому, как считают эксперты, прежде всего правительствам Казахстана и Казахстана нужно немедленно начать диалог по урегулированию ситуации на границе. Сейчас важно укрепить внешние рубежи, а не устраивать торговые войны между собой. В интересах обоих государств снять блокаду немедленно, и кабинеты министров обоих государств должны взять на себя ответственность за происходящее, отказаться от жесткой риторики и как можно скорее снять все проблемные вопросы с повестки дня. Тем более сейчас, когда провокаторы используют любую возможность, чтобы подлить масла в огонь и посеять между народами вражду, работать нужно оперативно.

По мнению экспертов, необходимо четко осознавать, что в случае, если разрядка напряженности не случится, а конфликтный потенциал, связанный с экономической блокадой, будет нарастать, деструктивные силы воспользуются этим обязательно. Достаточно будет того, что одна из "спящих" террористических ячеек, которые есть в Кыргызстане и наверняка присутствую в Казахстане, совершит диверсию, вот тогда разбираться в том, кто и что сделал будет уже поздно. Такой конфликт уже не остановит никто и ничто. И тогда нам придется считать уже не потери от серого импорта, а потери совершенно другого рода.

Военные эксперты акцентируют внимание еще и на том, что у границ Центральной Азии сосредотачиваются группировки МТО, которыми руководят выходцы из нашего региона. В Афганистане они создают наступательный плацдарм, и при первой удобной возможности они перейдут к активным действиям. Так что усиливающееся противостояние между Кыргызстаном и Казахстаном для внешних игроков - хороший повод устроить большую войну.