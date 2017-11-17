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Конфронтация Астаны и Бишкека. Прямая угроза безопасности обеих стран

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Кирилл Степанюк

Пограничная блокада и отсутствие нормального процесса урегулирования разногласий между Кыргызстаном и Казахстаном может привести к крайне печальным последствиям. Нормальный диалог между правительствами двух стран, для того чтобы хотя бы снять напряженность, так и не налажен. При этом нужно признать, что обменивающиеся колкостями и претензиями политики теряют контроль за ситуацией, и, кстати, в интернете она уже вышла из-под контроля. Погоду в виртуальном пространстве делают провокаторы, их посты откровенно направлены на разжигание противостояния между двумя народами. Ведется целенаправленная работа, для того чтобы обострить обстановку до такой степени, чтобы отрезать любые пути дипломатического урегулирования конфликта.

Эксперты не исключают того, что к разжиганию противостояния между соседними государствами включатся те силы, которые провоцируют конфликты, а затем управляют ими дистанционно. Вмешательство извне в эту ситуацию не просто вероятно, оно фактически случилось. И внешние игроки через агентов своего влияния приложат максимум усилий для того, чтобы Бишкек и Астана стали лютыми врагами. Им удается сорить и разрушать куда более богатые и развитые страны, чем Казахстан или Кыргызстан. Примеров полного уничтожения достаточно успешных и сильных государств только за последние пять лет наберется не менее десятка.

Кому выгодно, чтобы в Центральной Азии вспыхнул горячий конфликт? Ответ на этот вопрос очевиден. Увлекшись пограничным противостоянием, мы перестаем замечать, что происходит вокруг, и упускаем из внимания вопросы, касающиеся безопасности всего региона. Так, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что из зоны сирийско-иракского конфликта началась активная переброска боевиков ИГИЛ в Афганистан. При этом в транспортировке террористов задействована авиация.

Захарова отметила, что, по имеющейся информации, боевиков перевозят туда на так называемых неопознанных вертолетах, при этом наибольшая концентрация игиловских группировок наблюдается у границ центральноазиатских республик. "Призываем власти Афганистана провести тщательное расследование всех имеющихся фактов, а также принять срочные меры по предотвращению террористической угрозы в приграничных районах страны", - заявила официальный представитель МИД России в ходе выступления на радио Sputnik.

Поэтому, как считают эксперты, прежде всего правительствам Казахстана и Казахстана нужно немедленно начать диалог по урегулированию ситуации на границе. Сейчас важно укрепить внешние рубежи, а не устраивать торговые войны между собой. В интересах обоих государств снять блокаду немедленно, и кабинеты министров обоих государств должны взять на себя ответственность за происходящее, отказаться от жесткой риторики и как можно скорее снять все проблемные вопросы с повестки дня. Тем более сейчас, когда провокаторы используют любую возможность, чтобы подлить масла в огонь и посеять между народами вражду, работать нужно оперативно.

По мнению экспертов, необходимо четко осознавать, что в случае, если разрядка напряженности не случится, а конфликтный потенциал, связанный с экономической блокадой, будет нарастать, деструктивные силы воспользуются этим обязательно. Достаточно будет того, что одна из "спящих" террористических ячеек, которые есть в Кыргызстане и наверняка присутствую в Казахстане, совершит диверсию, вот тогда разбираться в том, кто и что сделал будет уже поздно. Такой конфликт уже не остановит никто и ничто. И тогда нам придется считать уже не потери от серого импорта, а потери совершенно другого рода.

Военные эксперты акцентируют внимание еще и на том, что у границ Центральной Азии сосредотачиваются группировки МТО, которыми руководят выходцы из нашего региона. В Афганистане они создают наступательный плацдарм, и при первой удобной возможности они перейдут к активным действиям. Так что усиливающееся противостояние между Кыргызстаном и Казахстаном для внешних игроков - хороший повод устроить большую войну.

URL: http://www.vb.kg/369799
Теги:
Казахстан, приграничные конфликты, Центральная Азия, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
sarishkin jva
17.11.2017, 15:31
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 14
Комментариев: 84

Президент Казахстана Назарбаев разрушает ЕАЭС, это надо признать честно. Автократ подходит к этому делу со свойственной ему методичностью и мстительностью, коварством и лицемерием.Трудно воспринимать доводы правительства Казахстана, когда уже кыргызская сторона готова решать все проблемные вопросы, но кабинет министров соседней страны на ходу придумывает новые причины для продолжения своей политики на границе.

+2
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Жалоба модератору
Джумабек Суйеркулов
17.11.2017, 15:32
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 18
Комментариев: 123

Ребята давайте жить дружно!

Нет войне!

+2
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Гульнура Бекболотбекова
17.11.2017, 16:02
Карма: +11
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Плюсов: 12
Минусов: 1
Комментариев: 35


Поэтому, как считают эксперты, прежде всего правительствам Казахстана и Казахстана нужно немедленно начать диалог по урегулированию ситуации на границе.

ВБ вам срочно нужен хороший корректор.

+2
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Жалоба модератору
Гульнура Бекболотбекова
17.11.2017, 16:04
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 1
Комментариев: 35

sarishkin jva

Президент Казахстана Назарбаев разрушает ЕАЭС, это надо признать честно. Автократ подходит к этому делу со свойственной ему методичностью и мстительностью, коварством и лицемерием.Трудно воспринимать доводы правительства Казахстана, когда уже кыргызская сторона готова решать все проблемные вопросы, но кабинет министров соседней страны на ходу придумывает новые причины для продолжения своей политики на границе.

Сложно с вами поспорить, но будем надеяться, что жёсткая речь АША и "советы" Путина приведут диктатора в чувство.

+2
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Руслан Рустамович
17.11.2017, 16:41
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 101
Комментариев: 210

Назарбаев допустил ошибку, когда хотел через Бабандера править нашей страной. 

+2
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Анарбек Алмазов
17.11.2017, 17:50
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 125
Минусов: 124
Комментариев: 112

Казахстанский премьер четко сказал, что Казахстан больше не будет мириться с контрабандой на миллиарды долларов. И действительно, большая часть импорта в Кыргызстан, как выяснилось, - это контрабанда. Бюджет Кыргызстана из-за контрабандистов не получает как минимум 300 миллионов долларов в год. 

Представьте, на каком уровне идет крышевание контрабанды, если контрабандисты завозят только из Китая контрабанды на 3,5 миллиарда в год, в то время как официальный импорт составляет всего лишь 1,5 миллиарда !

Наносится огромный вред не только бюджету Кыргызстана, но и бюджету Казахстана, с чем казахи вполне справедливо мириться не хотят.

Правительству КР надо объявить войну контрабандистам и лишь потом в чем-то обвинять Казахстан. Ежедневно в Кыргызстан ввозится контрабанды минимум на 10 млн. долларов (Это не считая наркотиков, Кыргызстан стал транзитной страной для провоза наркотиков в Россию и Европу). Т.е. при желании власть могла бы пополнять бюджет на 10 млн долларов за счет конфискации контрабанды.

Но проблема в том, что государственные чиновники, правоохранительные органы сами зачастую крышуют и контрабандистов и наркодельцов, поэтому сейчас они во главе с Атамбаевым пытаются во всем обвинить Казахстан.

Глупые люди, конечно, верят Атамбаеву и его приближенным. Атамбаев нашел удобный и удачный способ объяснить народу, почему так плохо в Кыргызстане.

Издревне у недалеких правителей был хороший способ отвлечь народ от собственных промахов - все валить на чужеземных ворогов, из-за которых плохо живет народ.

-3
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Жалоба модератору
Анарбек Алмазов
17.11.2017, 18:03
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 125
Минусов: 124
Комментариев: 112

Гульнура Бекболотбекова


жёсткая речь АША и "советы" Путина приведут диктатора в чувство.

Для Назарбаева Атамбаев является лишь главой маленького бедного государства, на которого можно и не обращать внимания. Что он успешно и делает.

Путин же не будет советовать Назарбаеву. Что он может ему сказать ? Разреши кыргызам и дальше контрабанду завозить ? Тем более Атамбаев успел и Путину насолить. То российскую базу соберется выводить, то 7 ноября переименует единолично в день памяти 1916 года. Народ, кстати, не давал согласия на переименование 7 ноября.

Путин, кстати, мог бы прислушаться к Атамбаеву и вывести российских военных из Кыргызстана на радость террористам. Но он умнее, чем некоторые, поэтому база осталась.

+2
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Karina Karimova
17.11.2017, 19:04
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 41
Минусов: 57
Комментариев: 78

Если этим россиянам так нужна безопасность на южных границах, что же они самоустранились от урегулирования вопроса в ЕАЭС? А теперь сидят и умничают по поводу угрозы с Афганистана. Кыргызстан не граничит с Афганистаном. Это таджикам надо быть наготове. И притом недавно начались учения в таджикистане с участием кыргызских военных. Так что все находитсы под контролем. И наши чекисты не спят. Не сгущайте краски.

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