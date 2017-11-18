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Да будет свет! На столичных улицах восстанавливают освещение

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ВБ

На нескольких улицах Свердловского района восстановлено уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Горожане выразили благодарность главе райадминистрации Самарбеку Болотбекову за проведенные работы.

По словам жильцов, на данной территории из-за отсутствия освещения происходили кражи, в вечернее время родители боялись выпускать из дома детей, а теперь стало светло и безопасно.

Работы по восстановлению уличного освещения прошли в три этапа, которые охватили 1051 дом и 4 545 жителей района.

Из бюджета были выделены денежные средства на приобретение кабеля, проводов, светильников для восстановления освещения на улицах Балтийской, Таймырской, переулке Карском, ул. Менделеева, Менделеева 2, Чынар, а также Акылбекова от Разина до Достоевского, Воронежской от Разина до Достоевского и улицы Кишиневской.

Все монтажные работы были проведены МП "Бишкексвет" и сразу же приняты на баланс предприятия.

URL: http://www.vb.kg/369801
Теги:
Свердловский район, уличное освещение, Бишкек
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