В Оше пьяный водитель ударил сотрудника УПМ телефоном. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в УВД южной столицы.

По их данным, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР.

"Сегодня ночью, примерно в 2 часа, сотрудники УПМ остановили автомобиль Daewoo Matiz для проверки документов. Выяснилось, что водитель управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Между сотрудниками УПМ и мужчиной завязалась словесная перепалка, в ходе которой последний ударил инспектора мобильным телефоном. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Водитель водворен в ИВС УВД города Оша", - проинформировали в ведомстве.