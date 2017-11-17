Чотбаев: Жена виновника аварии намекала на выплату кредита за нее

Родственники виновника аварии с генерал-полковником Абдыгулом Чотбаевым просят президента Алмазбека Атамбаева принять меры в отношении него. Об этом стало известно сегодня, 17 ноября.

В обращении сына погибшего в ДТП указывается, что следствие пытается скрыть какие-то факты ДТП. Обратившиеся к главе государства заявляют о том, что за рулем в день аварии был не сам генерал, а какая-то женщина.

"Поводом нашего обращения является то, что 2 сентября 2017 года, примерно в 17.00 на автодороге Бишке - Торугарт произошло ДТП с участием автомашин "Мазда-626" и Toyota Land Cruiser. За рулем автомашины "Мазда" находился мой отец - Бейшенбек Ашыров. Он направлялся из села Кочкорка в Бишкек, к себе домой. В машине находились и другие родственники. В результате ДТП по вине водителя автомашины Toyota Land Cruiser погиб мой отец, сын брата - несовершеннолетний, девятилетний летний ребенок. Тяжело пострадала 11-летняя дочь брата, которая в настоящее время находится в больнице", - указывается в документе.

В обращении к Атамбаеву сын погибшего участника ДТП заявляет, что за рулем другой машины, "со слов свидетелей, сидела молодая женщина азиатской национальности в черном платке".

"На сегодняшний день со стороны следствия ведутся необъективные следственные действия, то есть органы следствия пытаются обвинить моего отца в ДТП - будто бы он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло ДТП. Первые дни после ДТП следователь говорил, что виновником является водитель Toyota Land Cruiser, и что генерал пытается прикрыть это дело и сделать виновным моего отца. В материалах дела очевидцы говорят, что за рулем была женщина, не справившись с управлением, она совершила столкновение с "Маздой". Это видно по расположению автомашин на месте ДТП и по характеру повреждений обеих машин. В случае, если бы мой отец выехал на встречную полосу, то столкновение произошло бы лоб в лоб. Но так как у обоих автомобилей повреждена левая сторона, в результате столкновения машина моего отца осталась на полосе своего движения на обочине, при этом повреждения зафиксированы от начала левого крыла до багажника. В результате мой отец Ашыров и сын моего брата скончались на месте. У Toyota поврежден только передний бампер с левой стороны, автомобиль стоял на середине дороги и повернут на полосу встречного движения", - объясняет сын погибшего.

Далее в обращении указывается, что, несмотря на требования президента о неприкасаемых, отдельные должностные лица ГУВД Чуйской области, проявляя личную заинтересованность, пытаются всячески обвинить его отца в ДТП.

"ВБ" обратился за комментарием к генерал-полковнику Абдыгулу Чотбаеву. Он в ответ на данное обращение заявил, что виновным себя не считает.

"Недавно ко мне пришла супруга погибшего в той автокатастрофе. Она намекнула на то, что ей нечем выплачивать кредит в 100 тысяч сомов. Тогда я дал ей 25 тысяч сомов на поминки. При этом ущерб кто будет восстанавливать 300 тысяч сомов служебной машины? Она на это ничего не ответила, сделал вид, что не понимает, но на следующий день вновь пришла и сказала, что родственники мужа ее отругали и сказали, что это мало", - сказал Чотбаев.

Отметим, что редакция располагает документами, в которых утверждается, что виновником ДТП является водитель "Мазды-626".

Так, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указывается, что опрошенный пассажир автомобиля "Мазда-626" Жаныбек уулу Адилет пояснил, что в машине находилось пять человек. Автомобиль двигался со скоростью около 100 километров в час по автодороге Бишкек - Торугарт.

Со слов пассажира, когда водитель автомашины резко начал сворачивать налево и выехал на встречную полосу движения, он резко крикнул. От окрика, сидевший за рулем проснулся, но не успел вернуться на свою полосу движения. В результате произошло столкновение со встречной автомашиной марки Toyota Land Cruiser.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, при судебно-химическом исследовании трупа обнаружен этиловый спирт - 3,74%, наличие такой концентрации алкоголя в крови у живых лиц обычно соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.

Напомним, 2 сентября на 40-м километре дороги Бишкек - Торугарт произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота" и "Мазда". В результате пострадали 5 человек, двое погибли. Среди пострадавших был генерал-полковник Вооруженных сил Кыргызстана Абдыгул Чотбаев.