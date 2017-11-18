10 мыслей о птице Феникс, госслужбе и собственной миссии Максата Чакиева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Максат Чакиев

экс-заместитель министра культуры, информации и туризма КР

Я думаю, что феминизма в Кыргызстане нет. Все-таки мы восточная страна, и да, есть определенные личности, которые пропагандируют и несут какие-то ценности. Но движения, волны и тенденции я не наблюдаю, да и в европейской части СНГ такого феминизма, как в Европе и Америке, тоже не наблюдаю.

Наши женщины сильные, и в переломный момент всегда играли главную роль. Я вижу сильную сторону наших женщин. Они всегда были сильными. Например, на заре независимости в экономике, в торговле основное бремя взяли на себя женщины. И так получилось, что они еще раз доказали и показали, что помимо других прекрасных качеств у них есть есть сильный дух.

Каждый человек рождается с некой миссией, и если он эту миссию реализовал, неважно, в отношении себя, семьи или государства, то он будет счастлив. Я считаю, что в ближайшее время я должен, обязан, своему народу принести в мир ценностей что-то новое, и мы над этим сегодня работаем.

Я вышел несломленным из этой истории с уголовным делом. Эта история (уголовное дело по обвинению в коррупции), которую со мной сотворили, изначально была искусственной. Я об этом знал, и все знали. Это знание помогло мне пережить этот период достаточно безболезненно. Я знал, что я не такой - из меня лепили негативный образ, который нужен был системе. Да, им это в юридическом плане удалось, но де-факто общество восприняло этуо как искусственную ситуацию для показательной работы. Я на сегодняшний день воспринимаю это как урок жизни. Она, наоборот, сделала из меня более сильную личность. Потому что пережить, побыть там и выйти несломленным дано не каждому. Я считаю, что я вышел несломленным.

Вы знаете, я не могу сказать, что я хочу вернуться на госслужбу. Но я намерен принять активное участие в построении нового государства и построении нового народа.

Мы должны сохранить те качества, которые делают нас кыргызами. Как раз-таки бывшие советские страны, и тем более титульные, государствообразующие народы переживают некий период, когда ищут свое "я". То, что было до советского периода, я считаю в определенной мере, это другие народы, в том числе и кыргызы. До советского времени у нас были свои взгляды на мир. Но народ постсоветского периода, к счастью или сожалению, совсем другой. Когда мы уже открылись миру и глобализации, мы не можем жить старыми канонами. Основополагающие, фундаментальные наши взгляды, которые делают нас кыргызами, должны быть сохранены, но адаптация, в любом случае, должна быть.

То, что в течение 26 лети независимости происходило в Кыргызстане, я считаю поиском. Взять те же революции, наши культурные победы. Но, конечно, уж подходит время, когда мы уже должны давать ответы. Все-таки через 4 года будет 30 лет независимости, и для построения новой нации это достаточно приличный срок, и если мы к этому времени не сможем построить конкурентоспособную нацию, то говорить о конкурентоспособном государстве еще рано. Это как компания. Компания когда будет успешной? Когда сотрудники сильные, профессиональные. То же самое - государство. Когда оно будет конкурентоспособным? Когда государствообразующая нация будет сама сильной, твердой, принявшей определенное решение кем и какой она будет. Мы к сожалению, еще эту нацию не построили.

К своим 40 годам, считаю, что я очень насыщенную жизнь прожил. У меня были политические моменты, я провел очень большие проекты, Игры кочевников, проекты международного масштаба. Я считаю, что весь этот опыт есть благодаря цели. Если у человека есть цели, то он будет стремиться, и этот промежуток между стартом и конечной целью будет называться жизнью.

Я себя ассоциирую с птицей Феникс. Как бы нас не ломали, не бросали, мы встаем, возрождаемся и идем дальше. И мы еще будем полезны нашему народу.