На пересечении проспекта Чуй и Шабдан Баатыра столкнулись три автомашины

Сегодня, 17 ноября, на перекрестке Шабдан Баатыра и проспекта Чуй произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом "ВБ" прислали очевидцы на WhatsApp канал.

В аварию попали три автомашины - "Мерседес", "Фольксваген Пассат" и грузовой бус "Мерседес". По словам очевидца, микроавтобус совершил лобовое столкновение в легковое авто или наоборот, после чего от удара "Мерседес" столкнулся с "Фольксвагеном".

В настоящее время информация о пострадавших и причинах ДТП выясняется.

Если вы стали свидетелем происшествия, отправляйте фото и видео по-нашему WhatsApp каналу 0555 019 363.