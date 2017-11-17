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В столице стартовал фестиваль "Мелодия и ремесла"

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ВБ

В столице стартовал фестиваль "Мелодия и ремесла". На одной площадке проводится музыкальный концерт, выставка ремесел и мастер-классы по изготовлению войлочных изделий в различных техниках, курака и вышивки.

В осенне-зимней выставке "Оймо - интернешнл" принимают участие ремесленники из всех регионов Кыргызстана, а также ремесленники и дизайнеры из Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Музыкальную программу выставки обеспечило Управление культуры мэрии Бишкека, которое подведет итоги закрытия сезона музыкальных вечеров под открытым небом.

Фестиваль "Мелодия и ремесла" продлится до 19 ноября.

URL: http://www.vb.kg/369818
Теги:
концерт, фестиваль, Бишкек
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