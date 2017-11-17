В следующем году дефицит бюджета Кыргызстана составит 3,8%

В 2018 году Министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета на 3,8% от ВВП. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев в парламенте.

Отметим, сегодня проходят парламентские слушания по законопроекту "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 гг".

По словам министра, размер дефицита бюджета достигает 20,3 млрд сомов, и на его покрытие уже предусмотрены источники финансирования.

На 2019 год дефицит сократится на 3,4% от ВВП, а на 2020 прогнозируется на - 3%. "Во всем мире дефицит бюджета на уровне 3% и мы планируем удержать этот показатель", - добавил он.

По внутренним источникам отрицательное сальдо предусмотрено 204 млн сомов, по внешним источникам положительное сальдо – 20,4 млрд сомов.

Отметим, в следующем году по прогнозам доход в республиканский бюджет составит 142,5 млрд сомов, а расход составит 162,8 миллиарда.