К 2020 году минимальная зарплата в Кыргызстане составит 26 долларов

В следующем году будет установлена минимальная заработная плата в размере 1,6 тыс. сомов. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на парламентских слушаниях.

Отметим, сегодня проходят парламентские слушания по законопроекту "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 гг.".

По сегодняшнему среднему курсу 1 доллар составляет 69,8 сома. Таким образом, в 2018-м минимальная зарплата составит 23,8 американских доллара.

Также, по данным министра, на 2019 год минимальная зарплата по стране составит 1,7 тысячи (примерно $24), а на 2020 год – 1 тыс. 815 сомов ($26 ).