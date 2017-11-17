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К 2020 году минимальная зарплата в Кыргызстане составит 26 долларов

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Гулиза Авазова

В следующем году будет установлена минимальная заработная плата в размере 1,6 тыс. сомов. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на парламентских слушаниях.

Отметим, сегодня проходят парламентские слушания по законопроекту "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 гг.".

По сегодняшнему среднему курсу 1 доллар составляет 69,8 сома. Таким образом, в 2018-м минимальная зарплата составит 23,8 американских доллара.

Также, по данным министра, на 2019 год минимальная зарплата по стране составит 1,7 тысячи (примерно $24), а на 2020 год – 1 тыс. 815 сомов ($26 ).

URL: http://www.vb.kg/369825
Теги:
бюджет, парламент, Министерство финансов
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Комментарии
Адилет Кадыров
17.11.2017, 18:20
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Почему минимальная зарплата такая мизерная? 

http://ibusiness.ru/blog/money/41659

Исходя из этого надо полагать, что мы конкретно отстаем. 

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