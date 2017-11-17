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Мужчина убил семью бывшей девушки из-за того, что она не сделала аборт

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Родион Решетов

В Джалал-Абадской области мужчина убил двух женщин и сильно искалечил девушку из-за того, что его любовница не стала делать аборт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

В милиции отметили, что инцидент произошел 14 ноября. В РОВД примерно в 23.00 поступило сообщение о том, что в одном из домов Авлетимского районного округа обнаружены тела двух женщин с насильственными следами смерти. Как стало известно, убитыми являются хозяева дома - 52-летняя С.К. и ее 26-летняя сноха К.А.

Кроме того, была обнаружена дочь убитой, ей также были нанесены тяжкие телесные повреждения, но девушка выжила. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию территориальной больницы.

Также сообщается, что в комнате, где происходили действия, находились двое детей - двухлетний мальчик и девочка, которой всего полтора месяца. Предположительно, в момент убийства, они спали. Первой версией следствия было то, что преступники напали на женщин с целью ограбления. Однако затем следователи пошли по другому следу.

После того как появился предположительный злоумышленник, картина стала проясняться. Задержанным оказался 29-летний местный житель А.Б.

По предварительным данным, сначала он позвал во двор девушку и там нанес ей тяжкие травмы острым тяжелым предметом. После этого ворвался в дом и начал жестоко избивать двух женщин. От полученных травм хозяйка дома и ее сноха скончались на месте. Кроме того, стало известно, что ранее подозреваемый был хорошо знаком с дочерью хозяйки дома.

Причиной, по которой молодой человек стал убийцей, стало то, что девушка, с которой он тайком встречался, забеременела от него. Он настоятельно требовал сделать аборт, так как женился три месяца назад. Однако девушка отказалась, так как сроки уже большие.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружены одежда и другие предметы со следами крови, которые пытались смыть. Следы также найдены в салоне его автомашины "Тойота Камри", на которой подозреваемый скрылся после совершения убийства.

В настоящее время состояние потерпевшей все еще тяжелое, но беременность протекает нормально. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту следственным отделом Аксыйского РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 97 ч.2 ("Убийство с особой жестокостью") УК КР, ст. 28-97 ("Покушение на убийство") УК КР.

URL: http://www.vb.kg/369827
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, убийство, УВД
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