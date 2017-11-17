Погода
$ 69.68 - 69.84
€ 82.28 - 82.82

В бусе, вылетевшем на встречную полосу в Бишкеке, пострадали 12 человек

192  1
Родион Решетов

Число пострадавших в ДТП, произошедшем на пересечении улиц Гагарина и Юдахина, достигло 12 человек. Об этом "ВБ" рассказали в пресс-службе УПМ Бишкека.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня, 17 ноября, маршрутное такси № 106 попало в аварию.

Водитель, чтобы избежать столкновения с остановившейся автомашиной перед пешеходным переходом, вывернул на полосу встречного движения. В результате этого маневра он врезался в едущую навстречу автомашину марки "Тойота Прогресс".

Пострадали 11 пассажиров микроавтобуса и водитель легкового авто. По данному факту собраны все необходимые материалы, назначен ряд экспертиз. Автомашины поставлены на штрафстоянку, отметили в УПМ.

URL: http://www.vb.kg/369829
Теги:
ДТП, транспорт, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Бермет Осмонкулова
17.11.2017, 18:16
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 70
Минусов: 50
Комментариев: 163

Аварии у нас в стране из-за людей, которые не понимают и не хотят понять ничего. А мы на дороги и гаишников скидываем, там тоже не все хорошо, но тем не менее проблемы из-за людей. Пусть каждый начнет с себя.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  