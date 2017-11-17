В бусе, вылетевшем на встречную полосу в Бишкеке, пострадали 12 человек

Число пострадавших в ДТП, произошедшем на пересечении улиц Гагарина и Юдахина, достигло 12 человек. Об этом "ВБ" рассказали в пресс-службе УПМ Бишкека.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня, 17 ноября, маршрутное такси № 106 попало в аварию.

Водитель, чтобы избежать столкновения с остановившейся автомашиной перед пешеходным переходом, вывернул на полосу встречного движения. В результате этого маневра он врезался в едущую навстречу автомашину марки "Тойота Прогресс".

Пострадали 11 пассажиров микроавтобуса и водитель легкового авто. По данному факту собраны все необходимые материалы, назначен ряд экспертиз. Автомашины поставлены на штрафстоянку, отметили в УПМ.