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В Колумбии учительница ставила оценки ученикам за секс

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Учительница из колумбийского города Медельин угрожала школьникам завалить их на экзамене, если они не будут с ней спать. Об этом сообщает Lenta.ru.

40-летнюю Йокасту М. арестовали после того, как родители одного из школьников нашли в телефоне сына откровенные фотографии педагога.

Женщине грозит до 40 лет тюрьмы. По сведениям издания, преподаватель приглашала подростков в возрасте 16-17 лет к себе домой, где, выдвигая ультиматум, фактически принуждала их к сексу.

Муж Йокасты, узнав о произошедшем, подал на развод. После того как педагог оказалась за решеткой, один из ее бывших учеников выложил в сеть обнаженные фотографии, которые она ему посылала.

Как пишет издание, "одни пользователи в южноамериканских странах писали гневные комментарии в адрес педагога, в то время как другие сообщали, что были бы не прочь оказаться на месте колумбийских школьников".

URL: http://www.vb.kg/369834
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