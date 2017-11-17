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Выселение на ночь глядя. Жильцов муниципального дома выставили на улицу

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Родион Решетов

В редакцию "ВБ" обратились читатели с просьбой остановить их незаконное выселение.

Сегодня, 17 ноября, ночью жильцов многоквартирного дома на ул. Суванбердиева, 102 начали выселять. Они рассказали, что у них есть все документы, разрешающие проживание в этом районе.

Выселение происходит по решению суда и лишь жильцов шести квартир, но фактически выселяют всех обитателей.

В свою очередь представители управления муниципальной собственности при мэрии города Бишкек давать какие-либо комментарии не стали. На любые вопросы журналистов чиновник, контролирующий выселение, давать пояснения отказался. Он заявил, что СМИ не имеют права "устраивать ему допрос".

По словам жильца дома Айбека Ажибаева, он вместе с женой ухаживает за своей больной бабушкой. В настоящее время бабушка находится в больнице, и документы у нее на данную квартиру есть.

"Мне сегодня в 4 часа дня позвонила моя жена, сказала, что наших соседей выселяют, а у нас требуют ордер. Я приехал разбираться и мне сказали, чтобы я показал документы. Я им показал фотографию карточки регистрации, состав семьи и ордер бабушки на квартиру. Но мне сказали, чтобы я предоставил оригинал. При этом представители мэрии вели себя очень грубо, как будто я незаконно живу здесь. У меня маленькие дети, а они ломились в двери, кричали и стучали. Они перепугали мою семью. Начальник какой-то пытался пролезть в дом", - рассказал Айбек Ажибаев.

URL: http://www.vb.kg/369835
Теги:
мэрия
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Комментарии
Анарбек Алмазов
17.11.2017, 21:42
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 125
Минусов: 128
Комментариев: 116

В мэрии Бишкека полнейший бардак, раз они даже сами не знают, кто должен проживать в этих квартирах. С какой стати сотрудники мэрии требуют ордер на квартиру, да еще и оригинал ?! Пусть смотрят свои документы. Представьте, что дома сидят дети и жена, а тут приходят непонятно кто и требуют ордер.

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