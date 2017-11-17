В Питере Атамбаев встретился с Путиным. О чем говорили президенты?

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 ноября, в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин тепло поприветствовал Алмазбека Атамбаева и отметил определенный символизм в том, что первый и завершающий визит главы Кыргызстана состоялся в Россию.

"Мне очень приятно отметить, что за время вашей работы в должности Президента Кыргызстана существенным образом изменилось качество отношений между двумя странами. Ваша республика стала членом Евразийского экономического союза. Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, а также в гуманитарной сфере", - сказал российский президент.

Он отметил, что рад визиту президента Алмазбека Атамбаева в Санкт-Петербург.

"Мне особенно приятно, что вы приняли приглашение и приехали на культурный форум. Вы увидите, что это масштабное, очень интересное мероприятие. Оно проводится в шестой раз в культурной столице России – Санкт-Петербурге", - отметил Владимир Путин.

Президент России заверил кыргызского коллегу в углублении гуманитарного сотрудничества и поддержке инициатив, направленных на дальнейшее изучение Алтайской цивилизации.

"У вас, я знаю, много идей с точки зрения укрепления, развития того, что было наработано в прежние десятилетия или даже, может, века между нашими народами. У вас хорошие инициативы в этой сфере, которые мы уже поддержали и намерены поддерживать в будущем. Мне представляется очень важным подчеркнуть глубокие корни отношений между нашими народами. Мы с вами уже говорили об этом. Первое мероприятие крупное вы уже провели в Кыргызстане. Мы готовы предоставить и российскую площадку", - подчеркнул Владимир Путин.

Алмазбек Атамбаев в свою очередь выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, связанными многовековой историей.

"В этом году мы провели Алтайский форум, в котором приняли участие представители около 30 стран. Больше того, мы договорились провести Всемирный Алтайский конгресс в Кыргызстане. Нам, конечно, надо помнить историю. Потому что народ, который забывает дорогу, которую прошел, он не найдет дорогу в будущее. Я бы хотел, чтобы тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, сохранился навсегда, на века. Вы знаете прекрасно, что были попытки все это разрушить, разломать, повести в другую сторону. И эти шесть лет для меня были очень непростые в этом плане. И, конечно, я болею за то, чтобы вот эти братские отношения, которые мы восстановили, дальше только укреплялись", - сказал Алмазбек Атамбаев.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дельнейшего взаимодействия, а также ход реализации совместных проектов.