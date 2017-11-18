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Ни дня без интервенции. Нацбанк сдерживает рост курса доллара

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Кирилл Степанюк

В течении недели Национальный банк пять раз проводил валютные интервенции. Всего за этот период было реализовано $10 миллионов 650 тысяч. Очередная интервенция проведена накануне и рынок поглотил еще миллион долларов.

Отмечается, что ноябрьские интервенции главного банка страны были самыми частыми и крупными. С начала текущего месяца продано 33,2 миллиона $.

Эти меры сначала позволили замедлить, а затем и остановить падения курса национальной валюты. Сегодня обменные бюро покупают доллары по 69,5 – 69,6 сома, курс продажи держится на уровне 69,75 – 69,8 сома.

Динамика роста американской валюты за последние дни.

URL: http://www.vb.kg/369843
Теги:
валюта, курс валют, доллар, Кыргызстан, НБ КР
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