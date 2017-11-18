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Прохожий случайно нашел древнюю могилу на пляже в Евпатории

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Древнее захоронение, предположительно ребенка, обнаружено на одном из пляжей в Евпатории. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на администрацию города.

Древнегреческая политовая могила, по оценкам ученых, датируется концом IV – начала III века до нашей эры.

"Случайный прохожий увидел в песке на одном из центральных пляжей города край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники музея обследовали рукотворный каменный ящик длиной 1,2 м", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра ученые обнаружили в ящике длиной 120 см остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

По мнению специалистов, могила относится к древнегреческому городу Керкинитиде, существовавшему с середины VI века до нашей эры на западе Крымского полуострова.

Отмечается, что ранее в этом районе не обнаруживали ничего подобного.

"Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, чем сейчас, возможно, что-то осталось под водой", –– отметили ученые.

В 1970-х в Евпатории при строительстве кафе нашли участок некрополя с двумя политовыми могилами.

13 ноября портал iz.ru сообщал, что крупнейшее массовое захоронение Средневековья в Европе обнаружено в Чехии. Ученые рассказали, что массова гибель людей была вызвана эпидемией.

URL: http://www.vb.kg/369844
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