Впервые за 65 лет лидер Северной Кореи переступил границу Южной Кореи

Точнее не "отказался" от ярерных испытаний а "заморозил". Из за коммуняк две страны не могут воссоединиться, гдр быстро воссоединилась с фрг потому что им надоели коммуняки, а в кндре власть не хочет отказываться от своих привилегий, на юге кореи люди на 7 см выше чем на севере корее, и на 20 кг тяжелее, в 90 годы в кндр люди питались травами и птицами, из за чего количество птиц сокротилась в 10 раз, зарплата 10 $ в месяц, смертость детей от недоедание выше чем на юге, только в пхеньяне люди более менее хорошо живут, интернета нет есть только местный интернет типо локальный, служба в армии 10 лет, численность армии 1 миллион человек и еще 2 миллиона в резерве, некоторые пытаються бежать на юг, они для этого едут в китай потом в лаос, тайланд и на корабле в южную корею, а их семей сажают в тюрьму если убежит, все это обстановка из за санкции, скоро россия тоже станет как кндр, поэтому нам надо быть рядом с сша