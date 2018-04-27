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Впервые за 65 лет лидер Северной Кореи переступил границу Южной Кореи

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Виктория Григоренко

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом, сообщают мировые СМИ.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории. Так как впервые за 65 лет руководитель коммунистического "Севера" лично прибыл в Южную Корею.

"Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись продолжительным рукопожатием. А гостелевидение КНДР впервые назвало лидера Южной Кореи "президентом". До этого момента Северная Корея официально не признавала Южную отдельным государством, называя "южной частью страны". Предполагается, что нынешняя встреча и потепление отношений между Сеулом и Пхеньяном подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР", - отмечают СМИ.

Уточняется, что Ким Чен Ын отказался от ядерных испытаний. Как передает корейская пресса заявление своего лидера: "больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила их. Испытания замораживаются с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове".

Можно сказать, что стена между Южной и Северной Корей рухнула. Как бы у "северян" такими темпами коммунизм не обрушился...

URL: https://www.vb.kg/370524
Теги:
Южная Корея, саммит, Северная Корея
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Комментарии
Гражданин
27.04.2018, 21:54

Точнее не "отказался" от ярерных испытаний а "заморозил". Из за коммуняк две страны не могут воссоединиться, гдр быстро воссоединилась с фрг потому что им надоели коммуняки, а в кндре власть не хочет отказываться от своих привилегий, на юге кореи люди на 7 см выше чем на севере корее, и на 20 кг тяжелее, в 90 годы в кндр люди питались травами и птицами, из за чего количество птиц сокротилась в 10 раз, зарплата 10 $ в месяц, смертость детей от недоедание выше чем на юге, только в пхеньяне люди более менее хорошо живут, интернета нет есть только местный интернет типо локальный, служба в армии 10 лет, численность армии 1 миллион человек и еще 2 миллиона в резерве, некоторые пытаються бежать на юг, они для этого едут в китай потом в лаос, тайланд и на корабле в южную корею, а их семей сажают в тюрьму если убежит, все это обстановка из за санкции, скоро россия тоже станет как кндр, поэтому нам надо быть рядом с сша

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