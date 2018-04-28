Погранслужы КР и РУз больше не будут стрелять друг в друга и граждан

Теперь решение различных приграничных конфликтов на кыргызско-узбекском участке будет идти без применения оружия. Об этом VB.KG сообщили в Погранслужбе КР.

- Подобный договор существовал и раньше. В нем было четко прописано, что открывать огонь можно лишь в крайнем случае. Однако с учетом последних конфликтных ситуаций решено вновь подтвердить данное соглашение с коллегами из Узбекистана, - пояснили в ГПС КР.

Уточняется, что теперь при подобных инцидентах с обоих сторон будут приниматься самые жесткие меры.