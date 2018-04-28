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Погранслужы КР и РУз больше не будут стрелять друг в друга и граждан

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Виктория Григоренко

Теперь решение различных приграничных конфликтов на кыргызско-узбекском участке будет идти без применения оружия. Об этом VB.KG сообщили в Погранслужбе КР.

- Подобный договор существовал и раньше. В нем было четко прописано, что открывать огонь можно лишь в крайнем случае. Однако с учетом последних конфликтных ситуаций решено вновь подтвердить данное соглашение с коллегами из Узбекистана, - пояснили в ГПС КР.

Уточняется, что теперь при подобных инцидентах с обоих сторон будут приниматься самые жесткие меры.

URL: https://www.vb.kg/370550
Теги:
граница, приграничные конфликты, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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Комментарии
ks
28.04.2018, 16:19

как говориться и палка стреляет. так что людям не стоит провоцировать, и не рисковать жизнью. лучше потерять в деньгах и времени, проходить через таможни, чем ...

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Гражданин
28.04.2018, 16:34

Так мы и поверили как стреляли так будут стрелять, проверяют руз что кр сделает

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