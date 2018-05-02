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В Жогорку Кенеше не знают местоположение Аскарбека Шадиева

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Виктория Григоренко

Официальной информации о месте прибывания депутата Шадиева у нас нет. Об этом VB.KG сообщили в Аппарате Жогорку Кенеша.

- Никаких заявлений от самого парламентария и от кого-то иного в отношении Аскарбека Шадиева к нам также не поступало, - уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, Аскарбек Шадиев последний раз встречался с коллегами по фракции 28 апреля. И у него действительно болело сердце. Об этом VB.KG сообщил его коллега по "Бир бол" Игорь Чудинов.

- Информация о том, выехал он из страны или нет, я не владею. Тем более, сейчас все депутаты ЖК находятся в областях. Но при возбужденной 304 статье это сделать просто нереально. Это просто сплетни. И, насколько мне известно, Шадиев не из тех людей, которые прячутся, - уточнил Чудинов.

Напомним, в СМИ появилась информации о том, что депутат ЖК от фракции "Бир бол" Аскарбек Шадиев покинул страну. И, якобы, именно в день возбуждения на него уголовного дела по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

URL: https://www.vb.kg/370591
Теги:
Аскарбек Шадиев, Игорь Чудинов, парламент, побег, уголовная ответственность, Бир Бол, Жогорку Кенеш
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