Фото-воспоминания Федорова: Айтматов, Иссык-Кульский форум и Ала-Арча

Известному отечественному фотографу Александру Федорову удалось не просто запечатлеть интересные моменты из жизни республики, известных писателей, режиссеров, актеров...

Он сохранил для будущих поколений саму историю страны.

И сегодня "Вечерка" публикует с разрешения автора фотографии Чингиза Айтматова, сделанные в его доме в ущелье Ала-Арча. Как уточнил Александр Павлович, дело было во время Второго Иссык-Кульского форума. На следующий день все участники уехали, собственно, на Иссык-Куль. А в тот вечер собрались у писателя дома...

Напомним, в этом году весь мир отмечает 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича.