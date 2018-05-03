Певец обещал ее убить, а видеоблогер сделал из нее шоу. Как живется Бермет?

В редакцию VB.KG обратилась Бермет – продавец одежды, невольная участница инцидента с певцом Эркином Мукашевым. Напомним, мужчина пришел в магазин, где работает девушка, и устроил скандал. Угрожал ей, что убьет, забьет арматурой и т.д. Об инциденте стало известно из видео, которое тайно снял видеоблогер Владимир Цай.

Позже Эркин Мукашев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его заявления были вырваны из контекста беседы с сотрудниками магазина, и, вообще, все это было "шуткой". Мол, извинения девушке он уже принес. Свое поведение представитель отечественного шоу-бизнеса объяснил сложной жизненной ситуацией.

Скандал вроде бы утих. Про угрозы и поведение певца забыли. Но не Бермет. Вот, что она написала в своем письме в адрес редакции. Публикуем с незначительной редакционной правкой:

В жизни может произойти все, что угодно, она непредсказуема и застраховаться невозможно. Немного о себе, меня зовут Бермет, мне 24 года, у меня экономическое и социальное образование. Работаю в магазине продавцом-кассиром. Мне нравится моя работа. Я получаю удовольствие от общения с посетителями. Честно говоря, для меня нет разницы, является наш клиент брошенным подростком, стариком, который целый день не знает, чем заняться, или это рабочий, либо это человек, который является известной личностью. Я одинаково уважаю каждого.

Говоря о произошедшем инциденте С Эркином Мукашевым, я наконец созрела к тому, чтобы высказаться перед всеми. Мукашев пришел в магазин, угрожал мне расправой (он хотел убить меня арматурой и не только), оскорблял и унижал меня. И в интернете распространили видео, где он все это говорит. Никто не вправе так поступать. Я испытывала волнение и страх.

Но этим все не закончилось. Корреспонденты, которые якобы защищают права людей, поступают ничуть не лучше моего обидчика. Владимир Цай с помощниками, оказывается, брали у меня "интервью", и все снимали на скрытую камеру. Я понятия не имела, что меня снимают, и не знала ничего про этого репортера. На видео было четко видно мое лицо, и я была не готова показывать себя на весь интернет. Получается, меня не защищали, а делали из меня шоу. Все происходило без моего согласия, это ужасно.

Теперь я не могу спокойно жить и работать, я замкнулась, мои нервы никогда в жизни не доходили до такого предела. Я чувствовала давление вокруг меня. Звонки, публикации, смс, глаза встречающихся людей, меня просто раздавливали психологически. Я молилась об одном, чтобы все быстрее закончилось.

Вы говорите, почему я не пишу заявление!?? Я слышу это каждый день по несколько раз. Все потому, что я не уверена, что мне смогут помочь. В государстве, в котором я живу, права людей не защищены. А мне нужна защита. Дважды были нарушены мои права. И я не знаю, что мне делать? Я не нарушала закон. Я законопослушный гражданин. Мне ничего не нужно ни от самого Эркина Мукашева, ни от Владимира Цая. Надеюсь эти люди понимают, что они поступили неправильно. Никто из них не удосужился даже извиниться передо мной. Бог им судья.

Я хочу высказаться в защиту простого народа. Мне важно, чтобы народ не оставался незамеченным, если государство и правительство будут защищать права и свободы своего народа, то наша страна станет сильной. Наша ответственность встать на защиту не только на словах, но и на деле. Наши звезды, певцы в целом известные люди и должны быть примером для народа.

Пусть случившееся со мной будет уроком для всех! Никто не вправе нарушать права и свободы простых людей.

Несмотря ни на что, я любила и продолжаю любить нашу страну, и стремлюсь быть полезной. Я верю, что наступит лучшая жизнь для моего народа. Мне трудно писать сейчас. Я переживаю эту ситуацию. Благодарю Всевышнего, который держит меня на руках и дает силы жить дальше.

Я не читала ни один из комментариев, и даже видео не смотрела (это для меня сейчас очень сложно психологически), но по словам моих друзей большинство людей защищали меня, я благодарна им.

Глубоко ценю ваши переживания! Проснувшись сегодня и сказала себе, что это лучший день моей жизни, и я хотела бы начать все заново - с чистого листа, забыть все плохое и жить счастливой жизнью.

Спасибо всем, кто поддерживает и верит в меня.

С уважением Ж.Бермет.