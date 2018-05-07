Идиотизм какой-то: есть хоть какая-то логика в нумерации домов в Бишкеке?

Я вот, что заметил в нашей столице. У нас к вопросу присвоения названий улицам,присвоения нумерации домам и строениям, кажется, относятся совсем не серьезно.

У нас есть две улицы Виноградных, две улицы Славянских, почти в каждом жилмассиве (новостройках "Кок Жар", "Арча Бешикташ" ,"Ак Орго") есть улица Куюковой. Нет табличек с названиями улиц и номерами домов.

А вот сегодня увидел странную вещь. У нас улица Сухомлинова начинается с западной стороны улицы Токтосунова. От угла начинаются дома номер 1 и 2. И заканчивается эта улица на стыке с улицей Псковской на номере примерно 152. Но вот почему-то возле строения номер 36 по улице Токтосунова построенному новому элитному дому присваивают номер 36/1, и относят ее к улице Сухомлинова.

Этот дом находится на восточной стороне улицы Токтосунова, в так называемой дворовом проезде. При этом дом номер 36 по улице Сухомлинова находится далеко от этой элитки, примерно где-то в районе улицы Шота Руставели. Это какой-то идиотизм, ей богу.