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Убийство средь бела дня в Базар-Коргоне - не поделили место на остановке?

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Оксана Гут

УВД Базар-Коргонского района возбудило уголовное дело в отношении жителя села Арстанбап М уулу Н 1994 г.р. по статье 97 пункт 2 "Убийство из хулиганских побуждений" УК КР - якобы подозреваемый и жертва не поделили место на остановке. Подозреваемый помещен в ИВС. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.

Напомним, 7 мая на автовокзале Базар-Коргонского района Джала-Абадской 24-летний местный житель ударил 19-летнего односельчанина ножом. Тот скончался на месте от потери крови. Преступление зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Как сообщает УВД Базар-Коргонского района, на автовокзале между односельчанами произошла ссора, которая переросла в драку. Вследствие чего подозреваемый М уулу Н 1994 г.р. дважды ударил ножом И.А. 1999 г.р.

Ст. 97 УК КР предусматривает наказание лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

URL: https://www.vb.kg/370740
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, убийство, УВД
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