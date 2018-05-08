Убийство средь бела дня в Базар-Коргоне - не поделили место на остановке?

УВД Базар-Коргонского района возбудило уголовное дело в отношении жителя села Арстанбап М уулу Н 1994 г.р. по статье 97 пункт 2 "Убийство из хулиганских побуждений" УК КР - якобы подозреваемый и жертва не поделили место на остановке. Подозреваемый помещен в ИВС. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.

Напомним, 7 мая на автовокзале Базар-Коргонского района Джала-Абадской 24-летний местный житель ударил 19-летнего односельчанина ножом. Тот скончался на месте от потери крови. Преступление зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Как сообщает УВД Базар-Коргонского района, на автовокзале между односельчанами произошла ссора, которая переросла в драку. Вследствие чего подозреваемый М уулу Н 1994 г.р. дважды ударил ножом И.А. 1999 г.р.

Ст. 97 УК КР предусматривает наказание лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.