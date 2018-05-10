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Девушка погибла в ДТП пять лет назад. Ее до сих пор не опознали (Фото, 18+)

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ВБ

1 октября 2013 года на 11 км автодороги Токмок-Кошой в результате ДТП автомашина марки "Ауди-А6" упала в БЧК, в результате чего пассажирка - девушка азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет - скончалась от полученных травм. По сегодняшний день установить ее личность не удалось, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: примерный возраст 20-25 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, нос прямой, волосы черные до плеч. Была одета: белая футболка с рисунками в виде "надкусанного яблока" синего цвета со стразами, джинсы синего цвета, также при себе имела матерчатую клетчатую сумку, в которой находились женские вещи и обувь.

Просим всех граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить в ОВД Чуйского района Чуйской области по телефонам: 0(505) 30-08-87, 0 (701) 15-30-05.

URL: https://www.vb.kg/370779
Теги:
ГУВД, ДТП, розыск, Чуйская область
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