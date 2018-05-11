Если вы пропустили: Так кто дал поручение подписать договор с ТВЕА?

- Авария произошла на старой части ТЭЦ, которую не модернизировали. Причина - старое оборудование, слабая подготовка правительства к отопительному сезону. Как выяснилось, средства, которые получены на ремонт ТЭЦ, использованы нецелесообразно. Если бы руководители ТЭЦ проводили своевременно ремонт, то аварии бы не было. Средства же выделялись на ремонт, в 2017 году – 408 млн сомов. Где эти деньги? На что были потрачены? Или ушли в чьи-то карманы? - возмущенно заявил вчера в парламенте глава депкомиссии Улан Примов.

Нардеп заявил, что Генеральная прокуратура и ГКНБ должны провести расследование и выяснить, почему кредит от китайского банка на модернизацию ТЭЦ потратили нецелесообразно.

Кроме того, Улан Примов отметил, что при заключении договора как с китайским "Эксимбанком", так и с компанией ТВЕА не были учтены интересы Кыргызстана.

По представленным документам, по словам Примова, решающим фактором при выборе китайской компании ТВЕА было то, что ОАО "Электрические станции" не провели глубокого анализа специализации компании.

- Кого-нибудь из вас заставляли подписывать данное соглашение с ТВЕА? Обещали же бесперебойную подачу тепла, а в итоге - авария в год сдачи в эксплуатацию. Обещали использовать местный уголь – по-прежнему закупается казахстанский уголь. Обещали реконструировать ТЭЦ, а что в итоге? - вопросила депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашева.

Ответ дал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

- Ни правительство, ни министерство не обещали полной реконструкции ТЭЦ Бишкека. Работа выполнена на 40%. Заменены 2 агрегата, 4 котла. А полная реконструкция потребует, по предварительному ТЭО, 1 млрд 200 млн долларов США. Никто никого не заставлял подписывать. Если так, то пусть скажут! - заявил один из бывших премьеров.

Ныне депутат от СДПК Осмонбек Артыкбаев, а ранее министр энергетики и промышленности также решил высказаться:

- Совещания касательно контракта с китайской компаний ТВЕА вел Айбек Калиев (бывший глава "Нацэнергохолдинга" - ред.) по поручению президента Алмазбека Атамбаева. А если вы считаете, что я нарушил закон и виноват в чем-то, то готов понести наказание, - признался Артыкбаев.

Его сопартиец Карамат Орозова обратилась к бывшему премьер-министру Сапару Исакову.

- Зачем вы подставили президента? Зачем писали ему письмо, где лоббировали интересы этой ТВЕА? – вопросила нардеп. На что получила эмоциональный ответ Исакова.

- Никаких поручений Алмазбек Атамбаев не давал. Интересы китайской компании я не лоббировал. Исхак Масалиев сказал ложь. А письмо - это информация о нотах китайской стороны. Я как руководитель отдела внешней политики аппарата президента тогда должен был писать об этом президенту, - на повышенных тонах заявил Исаков.

Депутаты попросили молодого политика быть посдержанней. А его "коллега" Жанторо Сатыбалдиев еще раз подчеркнул, что никаких поручений - ни письменных, ни устных - никто из власти по поводу заключения договора с ТВЕА не давал.

Напомним, вчера в Жогорку Кенеше заслушивали заключение депкомиссии по ТЭЦ. На заседании присутствуют бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Темир Сариев, экс-министр финансов Ольга Лаврова. А также члены действующего правительства - министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев, а также главы государственных энергокомпаний. Депутаты попросили не ограничивать их в вопросах по времени.