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"Доход" от борьбы с коррупцией будет поступать на спецсчет

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ВБ

В Кыргызстане будет открыт специальный банковский счет для денежных средств, поступающих в ходе борьбы с коррупцией.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях повышения эффективности борьбы против коррупции и улучшения прозрачности дал поручение решить вопросы, связанные с открытием специального банковского счета для учета, хранения и дальнейшего использования денежных средств, возмещенных правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканных при исполнении судебных приговоров по ним, сообщает отдел информполитики АПКР.

Во исполнение поручения главы государства заместитель руководителя Аппарата Президента КР Алмамбет Салиев провел совещание с участием руководителей органов прокуратуры, Госкомитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Национального банка КР, где были обсуждены вопросы, связанные с открытием специального банковского счета.

Правительству рекомендовано проработать нормативно-правовые вопросы открытия специального банковского счета для этих целей.

URL: https://www.vb.kg/370892
Теги:
коррупция, президент, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Райзап
16.05.2018, 13:31

Если всех проходимцев коррупционеров со времен акаева обезжиривать то спецсчет так пополниться, что хватит расплатиться с внешними долгами. Было бы хорошо установить табло на центральной площади с показателями от кого и сколько на этот счет было перечислено в "добровольно-принудительном" порядке.

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