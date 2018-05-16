"Доход" от борьбы с коррупцией будет поступать на спецсчет

В Кыргызстане будет открыт специальный банковский счет для денежных средств, поступающих в ходе борьбы с коррупцией.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях повышения эффективности борьбы против коррупции и улучшения прозрачности дал поручение решить вопросы, связанные с открытием специального банковского счета для учета, хранения и дальнейшего использования денежных средств, возмещенных правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканных при исполнении судебных приговоров по ним, сообщает отдел информполитики АПКР.

Во исполнение поручения главы государства заместитель руководителя Аппарата Президента КР Алмамбет Салиев провел совещание с участием руководителей органов прокуратуры, Госкомитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Национального банка КР, где были обсуждены вопросы, связанные с открытием специального банковского счета.

Правительству рекомендовано проработать нормативно-правовые вопросы открытия специального банковского счета для этих целей.