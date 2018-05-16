Некто "Э" обещал своим жертвам "развести" поступление в вузы и сдачу ОРТ

В милицию поступило заявление по факту мошенничества. В своем заявлении потерпевший просит принять меры в отношении мужчины по имени "Э", который в июне месяце 2017 года взял денежные средства в размере 2 тысяч долларов США под предлогом, что поможет поступить в один из вузов столицы. После чего, взяв деньги, длительное время скрывался.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 "МОШЕННИЧЕСТВО" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого, причастного к совершению данного преступления, им оказался С.Э. 1966 г.р.

В настоящее время задержанный подозревается в других аналогичных преступлениях.

По информации "Вечерки", подозреваемый, возможно, ранее являлся сотрудником Министерства культуры. Также следствие располагает данными, что подозреваемым предлагались услуги по поступлению чуть ли не во все вузы столицы. Выполнил ли он хоть одно, пока неизвестно. Кстати, как следует из слов уже других заявителей, были даны обещания и "разрулить" сдачу ОРТ. Которое, кстати, проходит сейчас по республике.

На основании ст. 94 УПК КР подозреваемое лицо водворено в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Ведется следствие.

Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанного лица, просим сообщить в УВД Октябрьского района или по телефонам: 0550 44-44-80, 0559 124-220, 0708 92-30-27, 0774 286-489.