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Что будет с участком на месте гостиницы "Нарын", до сих пор так и не ясно

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Оксана Гут

Новый зелёный сквер в Бишкеке вместо снесенного ресторана "Нарын" появится только после согласия китайского инвестора. Об этом VB.KG сообщили в МП "Бишкекглавархитектуре".

- На предыдущем градсовете поднимался вопрос о земельном участке под снесенным рестораном "Нарын". Поступило предложение, чтобы разбить там сквер. Архитекторы пока только рассматривают это предложение. Проекта еще никакого нет. Он может появиться при условии, что хозяину земельного участка предоставят в качестве компенсации другой участок под строительство отеля. Сначала его необходимо найти, - рассказала "Вечерке" глава информационного отдела МП "Бишкекглавархитектуры" Замира Кангельдиева.

Ранее, отметим, в Бишкекглавархитектуре заверяли, что на месте бывшего ресторана "Нарын" на пересечении улиц Ибраимова – Фрунзе планируют построить 20-этажный отель "Хуалинь".

А о том, что в столице появится новая зеленая зона, мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил 15 мая на встрече с горожанами. Однако подробностей он не сообщил, подчеркнул только, что не даст разрешение на возведение в центре города очередного отеля.

Для справки: площадь земельного участка под снесенным рестораном "Нарын" в центре Бишкека 0,52 га. Он находится в срочном временном пользовании на условиях аренды на 49 лет у ЗАО "Нарын", руководителем которого является гражданин Китая.

На основании постановления мэрии Бишкека от 25.10.2016 г. №141 памятник архитектуры местного значения - здание бывшего ресторана "Нарын" был признан утраченным.

URL: https://www.vb.kg/370930
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, инвестиции, озеленение, парк, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр
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