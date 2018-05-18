Атамбаев решил пересмотреть свои иски к журналистам и правозащитнице?

Следующее сообщение распространила пресс-служба СДПК. Приводится без правки:

"Позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Кыргызстана позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Д.Масловой, а также правозащитнице Ч.Джакуповой", - говорится в ответе экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева на обращение в его адрес от главы Института Медиа Полиси Бегаим Усеновой и директора представительства "Интерньюс" в Кыргызстане Элины Каракуловой.

Накануне Институт Медиа Полиси и представительство "Интерньюс" в Кыргызстане направили экс-президенту обращение на тему о дискуссиях в обществе вокруг многомиллионных исков в отношении авторов публикаций в СМИ. В частности, в отношении журналистов интернет-портала "Zanoza.kg" Нарына Айыпа и Дины Масловой, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой.

В своем обращении медиаэксперты отмечают, что являются безусловными противниками какого-либо преследования журналистов, всегда выступали и будут выступать против любых рисков ущемления свободы слова.

Подчеркивая несправедливость, на их взгляд, и несоразмерность мер, принятых судами за допущенные авторами ошибки, Б.Усенова и Э.Каракулова отметили в то же время ряд позитивных результатов, которых удалось достичь медиасообществу и государству в ходе разрешения спорных вопросов вокруг вышеуказанных исков.

Кризис спровоцировал важную и полезную дискуссию в профессиональном медийном сообществе. Многие СМИ, включая Zanoza.kg, провели серьезное обсуждение ошибок и вместе с Институтом Медиа Полиси и Интерньюс в КР организовали ряд мероприятий с целью улучшения ситуации.

В медиасообществе состоялись многочисленные беседы в части соблюдения норм журналистской этики, тренинги и круглые столы. Все это позволило повысить качество публикуемых материалов и редактирования, в том числе обратить внимание на проблему "фейковых" новостей.

Медиаэксперты отметили в своем обращении также вопрос об исковых требованиях к правозащитнице Джакуповой Ч.И., которая, по их мнению: "…попыталась встать на защиту прав журналистов во время обсуждения на круглом столе 30 марта 2017 года, однако ее слова были не совсем корректно поданы в СМИ…". В итоге, основываясь на имеющихся материалах, суд признал это нарушением, однако медиаэксперты считают, что можно было назвать "допустимым в условиях публичного выступления".

В этой связи, по наблюдениям экспертов, за прошедший год отмечается также, что редакции средств массовой информации и официально зарегистрированных интернет-ресурсов стали больше внимания уделять проверке достоверности заявлений политиков и общественных деятелей, а также публикуемых ими сообщений и информации.

Однако, как считают медиаэксперты, дальнейшее сохранение угрозы выплаты многомиллионных исков и, тем более, практики подобного наказания СМИ несет в себе лишь негативный фактор. Более того, чревато тем, что созданными механизмами могут воспользоваться лица, преследующие либо цели наживы, либо цели удушения свободы слова.

В ответ на данное обращение, экс-президент Кыргызстана А.Атамбаев вновь подчеркивает, что материальная часть исков никогда не была целью. Речь шла только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы.

В то же время Алмазбек Шаршенович соглашается с мнением медиаэкспертов о том, что позитивная часть влияния кризиса уже выполнила свою миссию "холодного душа".

Экс-президент считает исключительно важной и нужной обществу работу, проделанную за прошедший год органами прокуратуры и медиасообществом. В результате рассмотрения исков в судах и обращения внимания общества, а также самих журналистов к теме "фейков" и клеветы, ситуация в информационном пространстве Кыргызстана существенно изменилась в лучшую сторону.

"Это я вижу сам, и об этом говорят мои соратники. Отметили и вы в своем обращении, - говорится в ответе А.Атамбаева медиаэкспертам, - поэтому убедился в том, что позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Кыргызстана позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Д.Масловой, а также правозащитнице Ч.Джакуповой".

Что касается предложений о соразмерности исков, экс-президент подчеркнул важность решить это на законодательном уровне. Найти разумный баланс между необходимостью эффективной борьбы с "фейковыми" новостями и клеветой, с одной стороны, а также необходимостью опираться на реальные возможности медиа-рынка, с другой стороны. "Мы обсуждали данный вопрос и уверен, депутаты найдут этот баланс", - отметил А.Атамбаев.