В чем обвиняют Кулматова? Один из фигурантов дела водворен в ИВС СИЗО ГКНБ

18 мая 2018 года ГСУ ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела Генеральной прокуратурой КР предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 (Коррупция) УК КР бывшему мэру г. Бишкек К. Кулматову, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в 2014 году К. Кулматов, будучи мэром г. Бишкек, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 млн долларов США, предоставленных в рамках реализации проекта "Модернизации ТЭЦ г. Бишкек" китайской компанией TBEA для строительства двух новых школ в регионах, перенаправил указанные денежные средства от ведения Правительства КР в ведение мэрии г. Бишкек под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве Калыс-Ордо.

Так, К. Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО "Альто Групп", добился от китайской компании перечисления 1 млн долларов США напрямую на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 млн сомов для завершения строительства школы Калыс-Ордо.

В настоящее время один из руководителей частной компании подрядчика задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

По местам жительства обвиняемого К. Кулматова, должностных лиц мэрии г. Бишкек и руководителя аффилированной с ним частной компании проведены санкционированные обыски.

Ведется следствие.