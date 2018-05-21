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Сапар Исаков ради проекта Фонда Сороса выбросил ученых НАН КР на улицу?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Кыргызстан может лишиться суверенитета в области научных исследований. Об этом интернет-редакции VB.KG заявил экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Академик Национальной академии наук поделился с VB.KG историей, которая может заинтересовать следственные органы. Речь идет о том, что институт с мировой известностью, который он возглавлял с 1993 года, указом бывшего премьер-министра Сапара Исакова оказывается на улице. Вместе со всей своей технической базой, наработками и прочим. Потому что все три этажа вместе с чердаком и подвалом так называемое правительство "технократов" решило передать (неизвестно, на каких условиях - ред.) в пользование частной компании "Парк высоких технологий". Которая, в свою очередь, финансируется Фондом Сороса.

В настоящее время академики, члены-корреспонденты находятся в подвешенном состоянии. В любой момент, если президент страны Сооронбай Жээнбеков не вмешается в ситуацию, уникальный коллектив лишится возможности продолжать свою научную деятельность.

Институт автоматики и информационных технологий НАН КР недавно отметил свое 60-летие. За эти годы академики получили порядка 400 патентов на собственные, известные всеми миру разработки - начиная с автоматизации до телемеханизации всех объектов Киргизской ССР.

В свое время военно-промышленный комплекс СССР ставил перед институтом ряд глобальных задач. Например, вопросы управления летательными аппаратами, подводными лодками и даже космическими аппаратами.

- Неужели, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных чиновников, всего этого Кыргызстан может лишиться в одночасье? – возмущен Жаныбек Шаршеналиев.

URL: https://www.vb.kg/370978
Теги:
коррупция, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Сапар Исаков, Сорос-Кыргызстан, Академия наук
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Комментарии
Бред
21.05.2018, 14:18

Что за бред и провокация?

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Jannet Li
21.05.2018, 14:32
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Парк высоких технологий к соросу вообще не относится. Они обеспечивают себя за счет частных ИТ компаний и платят налоги в бюджет. Это самая честная организация у нас. А то что НАН не использовало здание и его забрали это их проблемы

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нурик
21.05.2018, 15:04

Jannet Li

Парк высоких технологий к соросу вообще не относится. Они обеспечивают себя за счет частных ИТ компаний и платят налоги в бюджет. Это самая честная организация у нас. А то что НАН не использовало здание и его забрали это их проблемы

Да. Сами ничего не делают и другим не дают делать.

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Азат Султанов
21.05.2018, 15:35
Карма: -7
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Плюсов: 6
Минусов: 13
Комментариев: 13

Кыргызстанды карызга батырган 40 кадамынын бир кадамы да ишке ашпай калган окмот деп тарыхта калды уже

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Комент
21.05.2018, 15:39

Сапар Исаков в которого многиеповерили, поверили его сладким речам, на деле оказался действительно балашкой

АША. Не смог самостоятельно принимать решения, все согласовывал со своим шефом.

Просто обманул надежды очень многих. Сколько протянет в тени АША?

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таке
21.05.2018, 16:20

НАН сборище пенсионеров...

польза ноль

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Цынк
21.05.2018, 16:54

таке

НАН сборище пенсионеров...

польза ноль

Я смотрю от молодого технократа пользы много было. Весь город инеем покрылся зимой, прогрессивное правительство блин.

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