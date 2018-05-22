Сын экс-замглавы МВД сбил насмерть девушку, а у ее отца "нет претензий"

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля напротив кинотеатра "Россия" была насмерть сбита 18-летняя девушка. Как выяснилось, участник ДТП - молодой человек, находившийся за рулем Toyota Camry 50 с госномером 01015 KG, находился в нетрезвом состоянии.

Позже стало известно, что некий Нурбаев Нурбек Нурбаевич, 1992 года рождения, ранее работал в органах внутренних дел. А также является сыном бывшего заместителя главы МВД КР Нурбая Касымбаева.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, Н. Нурбаева задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО-1 на два месяца. Общественность ждала справедливого решения по резонансному делу.

Однако, как сообщили редакции VB.KG в Верховном суде, сторона потерпевших от претензий отказалась.

- Законный представитель пострадавшей - отец - обратился с заявлением о том, что он в настоящее время никаких претензий к Нурбаеву Нурбеку Нурбаевичу не имеет. Причиненный моральный и материальный ущерб ему возмещен. Поэтому он отказывается от поддержания частного и частно-публичного обвинения в отношении Н.Н.Н и согласен с прекращением уголовного дела, - заявила VB.KG пресс-секретарь Верховного Суда Сюита Соурбаева.

В соответствии со ст. 112 УПК КР мера пресечения отменяется, если в ней отпадает дальнейшая необходимость, либо изменяется на более строгую или на менее мягкую, когда это вызывается обстоятельствами дела.

В связи с чем, руководствуясь ст. 32, 109-1,110, 112 УПК КР, Свердловский районный суд от 8 мая 2018 года ходатайство следователя СС ГУВД города Бишкек удовлетворил. Мера пресечения изменена с заключения под стражу на домашний арест до окончания срока следствия, т.е. до 14 июня 2018 года.

Вынося решение, суд принял во внимание обстоятельства того, что личность и адрес проживания обвиняемого установлены, а от соседей Нурбека Нурбаева имеются положительные характеристики.

- Обвиняемому запрещено покидать жилище и в ночное время выезжать за пределы города Бишкек без разрешения суда, следователя, либо органа, в производстве которого находится уголовное дело. Надзор за соблюдением указанных ограничений в отношении обвиняемого возложен на органы следствия СС ГУВД города Бишкек, - отметили в Верховном суде.

Выходит, громкое уголовное дело по факту смертельного автонаезда может быть прекращено из-за примирения сторон?

А как же закон? Буквально несколько месяцев назад глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал законопроект об ужесточении наказания для водителей, по вине которых в ДТП погибнет человек. Изменений коснулись ст. 281, 284, 285 УК КР.

Поправки были инициированы депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастаном Бекешевым. Причем именно для того, чтобы стороны не смогли "договориться" и полюбовно решить конфликт, минуя правосудие.

О том, исполняется ли закон, и возможно ли его обойти, редакция VB.KG узнала у самого инициатора.

- Согласно принятому закону, стороны могут договориться. Но в этом случае гособвинитель обязан настаивать на продолжении уголовного дела. Если, конечно, он не коррумпированный. А если он не против того, чтобы дело прекратили, то значит и с ним обвиняемый как-то уже договорился. Есть еще один вариант – если есть веские основания для прекращения уголовного дела. К таким относится неизлечимая болезнь обвиняемого, старческий возраст или невменяемость. В данном деле могут разве что справку о невменяемости предоставить. Или заболеть срочно, - предположил Дастан Бекешев.

Остается надеяться, что государственный обвинитель по делу сына экс-замглавы МВД против коррупции. Потому что ужесточать закон дальше некуда. Перечень веских оснований для прекращения дела – это общая направленность уголовного кодекса, отметил нардеп.

Парламентарий также заявил, если (или когда) судом будет принято решение о прекращении данного уголовного дела ввиду примирения сторон, он непременно отправит запрос в адрес Верховного суда.