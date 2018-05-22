Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 80.36 - 81.20

Почти 180 тонн овощей и фруктов из КР, РК и РУз опять не пустили в Россию

173  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 партий подкарантинной продукции общим весом 179,625 тонн задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" за минувшие выходные текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан для реализации на рынках Новосибирска, Новокузнецка и Красноярска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что казахстанская продукция, в том числе 44 тонны репчатого лука, 40 тонн абрикосов и 14 тонн огурцов, а также 21,6 тонн репчатого лука и 19,8 тонн свеклы кыргызстанского происхождения перевозились с частичным отсутствием маркировок на грузах. 23 тонны черешни и 17 тонн абрикосов узбекистанского происхождения перевозились с несоответствием информации, указанной на маркировках грузов, с информацией в фитосанитарном документе. Кроме того, 225 кг казахстанского сладкого перца перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

URL: https://www.vb.kg/371000
Теги:
Казахстан, Россия, сельское хозяйство, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  