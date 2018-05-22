Почти 180 тонн овощей и фруктов из КР, РК и РУз опять не пустили в Россию

10 партий подкарантинной продукции общим весом 179,625 тонн задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" за минувшие выходные текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан для реализации на рынках Новосибирска, Новокузнецка и Красноярска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что казахстанская продукция, в том числе 44 тонны репчатого лука, 40 тонн абрикосов и 14 тонн огурцов, а также 21,6 тонн репчатого лука и 19,8 тонн свеклы кыргызстанского происхождения перевозились с частичным отсутствием маркировок на грузах. 23 тонны черешни и 17 тонн абрикосов узбекистанского происхождения перевозились с несоответствием информации, указанной на маркировках грузов, с информацией в фитосанитарном документе. Кроме того, 225 кг казахстанского сладкого перца перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.