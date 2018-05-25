Пока что все говорит о том, что Кулматова просто хотели убрать с таможни

Госкомитет нацбезопасности сегодня сообщил о том, что наложил арест на имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова в рамках возбужденного против него уголовного дела по строительству школы в новостройке "Калыс-Ордо".

Причина – якобы нецелевое использование грантовых средств в размере 2 миллионов долларов, предоставленных китайской компаний ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ. Их Кулматов направил на строительство двух новых школ в регионах в бытность его градоначальником Бишкека.

Важное в этом плане заявление сделал ранее начальник Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека (ОГУКС) Сталбек Омурканов. Он подробно объяснил одному из отечественных СМИ, как происходил процесс строительства школы, в чем заключались нюансы документации и "отношениий" с ТВЕА в рамках данного проекта возведения образовательного учреждения.

"Согласно официальным документам, ТВЕА предоставляется возможность свободного выбора подрядной организации на проектирование и производство строительных работ, по завершении которых китайская компания передала построенное здание школы на баланс Управления муниципальной собственности мэрии города Бишкек", - пояснил Омураканов.

Тогда, напрашивается логичный вопрос, причем тут Кулматов?

Важно и то, что даже на посту главы Таможенной работа экс-градоначальника была практически безупречной. А уж в этой службе возможностей "накосячить" гораздо больше. О нелепости ухода Кулматова с Таможни заявили даже парламентарии. Так, на вчерашнем заседании ЖК депутат Жанар Акаев сказал, что "кадровые беспорядки в ГТС после ухода Кулматова с должности вновь возобновились".

"Мне поступают многочисленные жалобы на этот счет. На пунктах пропуска вновь процветает коррупция. А вот новый руководитель таможни Онолбеков занят тем, что снимает с должности сотрудников, которые поработали там несколько десятков лет. При этом сами таможенные сборы пошли вниз", - возмутился накануне Акаев.

О том, что при Кубанычбеке Кенешовиче показатели выросли говорят и данные правительства. После его возвращения в таможню, сборы резко возросли. Как отмечает Минфин, с начала года поступления по ГТС составили 9 млрд 369,9 млн сомов, а перевыполнение плана - 121,7 процентов! При этом увеличились и ежедневные платежи. Если в прошлом году они варьировались в пределах 30 млн сомов, сейчас уже 60 млн. И многие связывают их резкий скачок с инициированной Кулматовым коррупционной борьбой внутри ведомства после увольнения Райымбека Матраимова.

Политик Феликс Кулов в беседе с "Вечеркой" также усомнился в обоснованности предъявленного экс-градоначальнику обвинения. По его словам, парламент тоже подписывает одобрения на выделения грантов, так почему они не несут ответственности, когда министерства их неверно расходуют?

- Насколько я понял, изучив эту информацию, ОГУКС мэрии не имела отношения к деньгам. Согласно имеющимся договорам все их освоили сами же китайцы. Единственное, куда выделял деньги муниципалитет – на коммуникации. Да и мэр не имеет к ним никакого отношения. Поэтому создается ощущение, что дело "притягивают" целенаправленно. А это вызывает лишь недоумения, - отметил Кулов.

Если бы экс-мэр Кулматов плохо работал и занимался коррупцией, улучшились бы после его прихода показатели таможни? - задался вопросом политик.

- Конечно, повышение показателей имеет разные причины, например, борьба с коррупцией. Возможно есть и другие нюансы. Но факт остается фактом. Я понимаю, что в разрезе уголовного дела по модернизации ТЭЦ вскрылась масса неприятных доказательств в отношении чиновников. Но, повторюсь, дело Кулматова в этом списке неуместно. К тому же вызывает массу вопросов обоснованность предъявленных ему обвинений в целом, - пояснил Кулов.

Примечательно, что бывшим главой таможни КР Райымбеком Матраимовым, больше известного, как Раим-миллион, правоохранительные органы не интересуются. Власти упорно хранят молчание даже после того, как он пытается опротестовать свое увольнение "по политическим мотивам" с поста руководителя ГТС.

- Конечно, у Матраимова есть право "отстаивать честь и достоинство" в суде. Какое решение по этому поводу примет правительство, я сказать не могу, - сказал Кулов.

Что же касается "политизированности" дела Кубанычбека Кулматова, то политик добавил, что его показателем станет судопроизводство.

- Следствие начато, и во избежание кривотолков должно быть доведено до конца. А вот действительно ли есть обоснованность предъявленных ему обвинений, как раз и должен доказать суд. И вот здесь будет видно, идет ли оно в рамках борьбы с коррупцией или укладывается в формат политпреследования оппонентов. Но последнее недопустимо, так как это противоречит не только самому назначению суда, но и недавним заявлениям власти о судебной реформе, - заключил Кулов.

Примечательно, что сам фигурант уголовного дела также отмечает, что не понимает предъявленных ему обвинений.

"Все контракты заключали не мы, муниципалитет подключал только коммуникации к школе. Мы заключили меморандум и контракт о подключении канализации, воды, а также электричества. Причем обвиняемым прохожу только я. И не пониманию, что мне пытаются навязать", - подчеркнул после допроса в ГКНБ Кубанычбек Кулматов.

Ну а пока следствие идет полным ходом. Вот только, опять же, будет ли оно справедливым или политизированным, большой вопрос.