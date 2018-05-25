Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 мая, принял участие в торжественной линейке по случаю последнего звонка для учеников и выпускников Национальной компьютерной гимназии № 5 им. А.Молдокулова в г. Бишкек.

Глава государства поздравил выпускников, напомнив, что по республике сегодня более 60 тысяч молодых кыргызстанцев завершают обучение в средних школах.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что 5-я школа-гимназия имеет 90-летнюю историю.

Как напомнил глава государства, в этой школе учились такие известные личности, как киноактер Суймонкул Чокморов, кинорежиссер Толомуш Океев, государственный и общественный деятель Ишенбай Абдуразаков, литератор и мыслитель Салижан Жигитов, спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, государственный деятель Апас Жумагулов и другие видные кыргызстанцы.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание образованию, постепенно вводятся новые стандарты, обновляется материально-техническая база образовательных учреждений, строятся новые школы.

"На сферу образования каждый год выделяются миллиарды сомов. Мы вкладываем инвестицию в будущее, так как наше будущее связано с теми, кто сидит сегодня за школьными партами и в студенческих аудиториях. Мы стремимся дать достойное образование детям, прибывшим из отдаленных регионов страны, - сказал президент. - В каждом селе есть дети, которые в будущем принесут большую пользу стране".

Он выразил благодарность учителям, которые прикладывают все усилия, чтобы дать достойное образование детям, посвящают этому всю свою жизнь, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и продолжать работать ради светлого будущего Кыргызстана.

Глава государства обратился ко всем выпускникам школ, чтобы они ценили труд своих учителей и оправдали надежды родителей.

"Кыргызстан - страна молодых людей, которые стремятся к науке и знаниям. Берегите свою Родину - Кыргызстан. Вы - будущее государства! Жизненный путь не всегда бывает гладким, но несмотря на временные трудности, необходимо без устали бороться для достижения цели, стремиться только вперед - к образованию, созиданию и развитию. Придет время, и судьба государства будет у вас в руках. Я верю, что вы достойно исполните этот высокий долг! Пусть ваш путь всегда будет открыт и успешен!" - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Родителям выпускников президент пожелал, чтобы дети оправдали их труд, стали хорошими людьми с отличным образованием.

Глава государства вручил директору школы Муратбеку Касымалиеву сертификат на приобретение техники для компьютерного класса. Также он побеседовал с выпускниками, еще раз поздравив их с окончанием школы, сказал им слова напутствия.

Выпускники от президента Кыргызской Республики в подарок получили книгу - эпос "Манас".