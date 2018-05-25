По дороге из РУз в РУз задержана гражданка Узбекистана с чужим паспортом

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 25 мая 2018 г. пограничники пункта пропуска "Кадамжай-автодорожный" задержали гражданку Узбекистана, которая пыталась проехать из Узбекистана через Кыргызстан в анклав Шахимардан (РУз) по чужому паспорту.

Во время прохождения паспортного контроля гражданка М.И., 1962 г.р., предъявила паспорт на имя М.И., 1967 г.р. (младшая сестра предъявительницы). Пограничный наряд выявил отличия во внешности женщины с фотографией в паспорте.

В ходе опроса М.И. начала волноваться, путаться при ответе на дополнительные вопросы о личных данных и в конце призналась, что использовала паспорт сестры для поездки на отдых в Шахимардан (РУз).

После оформления документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.