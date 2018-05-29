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Из-за ЧМ-2018 трудовые мигранты из КР не могут зарегистрироваться в России

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- Виктория Григоренко
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Встать на учет в России в течение суток мигрантам попросту невозможно. Очереди из граждан стали практически бесконечными. Об этом на круглом столе: "Итоги саммита глав государств ЕАЭС в Сочи в контексте перспектив развития регионального экономического пространства" сообщил эксперт по миграции Джами Аширов.

По его словам, проблемы возникали и раньше, но в преддверии Чемпионата мира по футболу достигли катастрофических масштабов.

- Выглядит это как искусственное ограничение миграционного потока. Причем уведомить письмом госорган нереально. Приходится ходить и выстаивать немалые часы в ожидании, чтобы проверить - выполнило ли ведомство свою работу, зарегистрировав вас, или нет. Причем многие мигранты жалуются, что после расформирования Федеральной миграционной службы и передачи ее функций в МВД РФ ситуация лишь ухудшилась. А так как миграционный вопрос стоит во главе угла нашего вступления в ЕАЭС, то его стоит поднимать и в рамках подобных саммитов. Ведь, я уверен, что даже по завершении ЧМ по футболу, бюрократическая машина продолжит действовать по этому отработанному сценарию, создавая неудобства кыргызстанским мигрантам в частности, - отметил Аширов.

URL: https://www.vb.kg/371129
Теги:
миграция, правительство, Россия, саммит, трудовая миграция, Кыргызстан
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