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67-летняя женщина чуть не умерла при учениях в "Дос-КредоБанке" в ГУМе

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- Виктория Григоренко
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Пожилая женщина чуть не умерла после того, как в отделение "Дос-КредоБанка" в ГУМе ворвались "маски-шоу". Об этом Е. В., как она представилась, рассказала VB.KG.

Как она пояснила, в банке она была около одиннадцати дня.

- Когда я уже выходила из него, в помещение ворвались двое мужчин с автоматами в стеклянных шлемах и синей экипировке – форма спецназа. Сначала первый, а затем второй приказали всем находящимся на тот момент в отделении банка лечь "мордой в пол". При этом представители службы безопасности никак не отреагировали на "гостей". Они продолжали безучастно находится около входных дверей. На ватных ногах я смогла выйти на улицу. Мне 67 лет, у меня гипертония повышенного риска. От увиденного мне стало плохо. Хорошо, меня заметили прохожие и откачали лекарствами. Не помню, как добралась до дома, лишь радовалась, что осталась жива. Уже там позвонила в "102", но девушка сказала, что к ним никаких обращений по поводу захвата и разбоя в указанном банке не поступало. До сих пор не могу отойти от увиденного, - посетовала собеседница редакции.

Она добавила, что до момента, когда в офис ворвались люди в масках, все было тихо и спокойно.

Как пояснили VB.KG в "Дос-Кредобанке", речь идет не о разбойном нападении, а об учениях сотрудников группы быстрого реагирования.

- Их проводил ГУГССО МВД КР, занимающийся охранной объектов. Поэтому никакого инцидента нет, - подчеркнули в банке.

Почему банк допустил учения в присутствии гражданских лиц? Кто бы понес ответственность, случись приступ с пожилым человеком?

URL: https://www.vb.kg/371156
Теги:
банковский сектор, психическое здоровье, разбой, МВД
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