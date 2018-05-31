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Был другом, стал убийцей... Милиция раскрыла преступление по горячим следам

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- ВБ
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Сотрудники милиции ОВД Ысык-Атинского района по горячим следам задержали мужчину по подозрению в убийстве.

29 мая 2018 года в ОВД Ысык-Атинского района от жителей Канта поступил сигнал, что в одном из домов слышен шум и есть раненый от ножевого ранения.

На место выехала следственно-оперативная группа ОВД Ысык-Атинского района. На месте был обнаружен труп мужчины, примерный возраст 25-30 лет с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что в доме, где произошло убийство, проживают 28-летняя М.Е. и ее гражданский муж 30-летний Д.Л. В тот день, примерно в 22.30 часов к ним в дом в гости пришел общий друг - 30-летний К.Е. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, при которой хозяин дома нанес другу несколько ножевых ранений в область спины, шеи и груди. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте. Гражданин Д.Л. после случившегося скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован ОВД Ысык-Атинским районом Чуйской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками милиции ОВД Ысык-Атинского района подозреваемый 30-летний Д.Л. был задержан. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371178
Теги:
Кант, убийство
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