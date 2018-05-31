Фото травм, с которыми дети поступают к микрохирургам... Это ужасно!

"Родители должны заниматься своими детьми и соблюдать технику безопасности", - предупредил накануне Дня защиты детей заведующий отделением пластической реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти Национального госпиталя Керимбек Бээрманов.

– За период с января по май 2018 года в наше отделение поступило 75 детей, из них в экстренном порядке – 54 ребенка и в плановом – 21 маленький пациент. Больше всего из них (43), конечно, мальчики. В диагнозах – неполная или полная ампутация ногтевых фаланг пальцев кисти, резаные раны кисти, предплечья с повреждением сухожилий сгибателей и разгибателей, нервов, последствия травм, укушенные раны с дефектами кожи и мягких тканей и др.

50 % всех обратившихся – это дети, которые поступают к нам в экстренном порядке из дома, школы, детского сада или из Бишкекской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи. Основные травмы связаны с тем, что ребенок прищемили себе пальцы дверью или с укусами животных, - рассказал Бээрманов.