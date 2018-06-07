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СДПК - все? Если выборы пройдут осенью, в новом ЖК партии может не быть

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- Оксана Гут
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- СДПК теряет поддержку электората, доверия у народа все меньше. В свое время в партии Текебаева "Ата Мекен" был такой кризис. И чем это закончилось? Они еле-еле прошли в парламент. Если социал-демократы не начнут работу над ошибками, то на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш они могут вовсе не пройти, оставшись за бортом, - заявил VB.KG политолог Орозбек Молдалиев.

Он уверен, правящей партии надо срочно менять стратегию. Начать следует с самоочищения.

- Сейчас саму партию, ее былую идеологию поддерживают лишь самые стойкие члены, остальные отмалчиваются или, напротив, выступают с критикой. Так было с правительством Сапара Исакова, так было с решением Жогорку Кенеша по виновным в аварии на ТЭЦ Бишкека. Вопрос в кадрах партии. На должности от СДПК назначаются малообразованные люди. Почему того же Сапара Исакова вообще поставили на непосильный для него пост? Отсутствие принципов и собственного мнения, это результат и натянутых отношений бывшего и нынешнего президентов. Правящая партия, чтобы не допустить окончательного своего развала, должна выступить с анализом ситуации в стране: экономической, социальной, политической. Власть должна четко высказаться и по коррупционным скандалам и по громким задержаниям. Необходимо заявить, что больше нет политических гонений. Просто уполномоченные лица отвечают за содеянное, - отметил Орозбек Молдалиев.

Вместо этого социал-демократы будто подписываются под собственным бессилием, передавая власть некогда оппозиционным партиям, говорит он.

Так, в минувшую субботу в горкенеше Джалал-Абада была создана новая коалиция большинства, в которую вошел "Онугуу-Прогресс". Об этом в своем аккаунте Facebook написал Эсен Шишкараев.

- По сути, власть частично передана бывшей оппозиции в лице партии "Онугуу-Прогресс", а СДПК существенно теряет свои позиции. Это моя личная точка зрения. Пару месяцев назад подобный расклад был немыслим, полгода назад невозможен. А сейчас это реальность, которую 11 июня должны официально легализовать, избрав мэром члена партии "Ата-Журт", вице-мэром, как известно, станет, скорее всего, представитель партии "Онугуу-Прогресс", а лидер коалиции большинства уже выбран - депутат от партии "Онугуу-Прогресс".

Ранее, 1 июня, Социал-демократическая Партия Кыргызстана "отдала" некогда оппозиционной "Республике – Ата-Журт" парламентский Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Сегодня председатель комитета Марат Аманкулов заявил о сложении своих полномочий.

- 19 на 18 поделились голоса. Если б не звонки депутатам кое-откуда, результат был бы другим, - прокомментировал решение фракции на своей странице в Твиттер один из социал-демократов Дастан Бекешев. Позже он также отметил, что "голосование во фракции по Комитетам будет иметь некоторые последствия. Например, замена вице-спикера, а быть может в будущем и лидера фракции. Быть может".

В разговоре с "Вечеркой" Бекешев отметил, что комментировать изменения на политическом Олимпе уже не так важно, мол, скоро их воочию увидят сами кыргызстанцы.

- После того, как "Республика – Ата-Журт" вошла в коалиционное большинство, требовалось отдать ей один из комитетов. Выбор был между комитетом по ТЭК или транспортным. Фракция решила в пользу последнего. Почему и как это отразится на политическом устройстве, увидим… Зачем лишние разговоры, - сказал социал-демократ.

По информации источников VB.KG в парламенте, несколько политиков готовятся к парламентским выборам. Причем не в 2020 году, когда заканчивается 5-летний срок VI созыва Жогорку Кенеша, а уже сейчас, осенью 2018-го года.

Уверенные в том, что этот созыв будет распущен (по инициативе президента), политики, в том числе еще вчера близкие к Атамбаеву, достают из нафталина подходящие по статусу партии. И даже если в этом году выборы не состоятся, практика подготовки партий загодя будет не лишней.

Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/371235
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Орозбек Молдалиев, Сооронбай Жээнбеков, Ата Мекен, СДПК, выборы, Джалал-Абадская область, правительство, Онугуу – Прогресс, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш
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