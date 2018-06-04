В Катране власти оплатили дорогу, которую никто и не собирался строить

Межрайонным отделом ГСБЭП при ПКР по Баткенскому, Лейлекскому району и городам Баткен, Сулюкта Баткенской области установлено, что ответственные лица сельского округа Катран Лейлекского района злоупотребили служебными полномочиями и грубо нарушили Закон Кыргызской Республики о "Государственных закупках".

В декабре 2017 года без объявления тендера заключили фиктивный договор с ОсОО "К.К.Д." на услуги расширения автодороги и ремонт водопроводных сетей на сумму свыше 250 тысяч сомов.

Так, согласно договору, для начала вышеуказанных работ необходимо было перечислить 70 % денежных средств от основной суммы.

Но ответственные лица сельского округа "К." перечислили сразу 100 % от указанной суммы. Более того, не был потребован гарантийный взнос в размере 5 % от бюджета работ.

После чего указанное ОсОО "К.К.Д.", не начиная указанных работ, прописанных в договоре, обналичив денежные средства, исчезло.

По данному факту прокуратурой Лейлекского района возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование, сообщает пресс-служба Финпола.