Внимание! Спуск камней в Бооме – с 4 по 8 июня будет перекрыто движение

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 4 по 8 июня 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, 122 км Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта в это время - с 4 по 8 июня с 09-00 до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы будут приостанавливаться для пропуска транспортных средств.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях. "Кыргыз Темир Жолу" приносит извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.