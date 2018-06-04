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Внимание! Спуск камней в Бооме – с 4 по 8 июня будет перекрыто движение

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- ВБ
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Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 4 по 8 июня 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, 122 км Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта в это время - с 4 по 8 июня с 09-00 до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы будут приостанавливаться для пропуска транспортных средств.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях. "Кыргыз Темир Жолу" приносит извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.

URL: https://www.vb.kg/371244
Теги:
железная дорога, Иссык-Кульская область, Нарын
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