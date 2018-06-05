Сапар Исаков взят под стражу - в СИЗО ГКНБ он пробудет до конца следствия

5 июня 2018 года Первомайским районным судом г.Бишкек изменена мера пресечения бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется следствие.