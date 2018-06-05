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Сапар Исаков взят под стражу - в СИЗО ГКНБ он пробудет до конца следствия

2013  6
- ВБ
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5 июня 2018 года Первомайским районным судом г.Бишкек изменена мера пресечения бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371292
Теги:
ГКНБ, СИЗО, коррупция, Сапар Исаков
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Комментарии
Алмаз Исаков
05.06.2018, 19:54
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Комментариев: 1

ГКНБ эми өзүнүн ишин так аткара баштады. Коррупционерлерге айо болбош керек. Азаматтар, эл бийликти колдойт. Бир да жолу эл бийликти мынтип колдоп ыраазы боло элек болчу. Кудай колдосун президентти жана ГКНБны. Ушундай иштесе эле эл ыраазы да

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гвоздь
05.06.2018, 19:54

Оперативно. Молодцы. Не ожидал.

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Самат Муктаров
05.06.2018, 19:55
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Комментариев: 4

Так должно продолжаться борьбо против коррупции.

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Патриот
05.06.2018, 20:13

Думаю здесь не борьба с коррупцией...а за власть...и сплошная политика. Вы что за дураков нас держите чтоли

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Али
05.06.2018, 20:38

Рад за работу чекистов. Надеюсь, это не будет показухой.

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Гость
05.06.2018, 20:55

С огнём играют!

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