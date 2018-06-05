"Пояс шахида" вокруг города растет. Кто "крышует" незаконную продажу земли?

Вопрос трансформации орошаемых земель в Бишкеке остается нерешенным вот уже много лет. Между тем, участков застроенных без разрешительных на то документов выявлено более 42 тысяч, основная часть которых расположена в новостройках вокруг столицы. Это, Так называемый, "пояс шахида".

Как стало известно редакции VB.KG, в жилмассиве "Рухий Мурас" в восточной части Бишкека агентство ОсОО "Лидер KG"занимается незаконной продажей участков сельхоз назначения. Сотрудники компании предлагают доверчивым покупателям приобрести нетрансформированные земельные участки.

Также выяснилось, что к этому причастны члены движения "Трансформация" Темур Молдосанов и Амантур Атамкулов. Это они систематически выходят на митинги к Белому дому с требованием трансформации земель.

Компания предлагает потенциальным клиентам разделённые примерно в 4-5 соток поля по заниженной стоимости. Покупателю в момент сделки могут предложить лишь оформить документы по доверенности, либо дать расписку. Ни о каких правоустанавливающих документах – "красной книге", как признаются сами продавцы, речи быть не может до тех пор, пока участки не легализуют. Однако уверяют, что произойдет это в ближайшие месяцы.

- Закон уже прошел три чтения. В прошлом году, когда документ отравили на подпись экс-президенту, он не согласился с двумя пунктами. Этот вопрос взяла на себя согласительная группа по возражению президента. Не следующей неделе парламент снова будет рассматривать законопроект, после чего он будет отправлен на подпись главы государства,- говорит глава фирмы Аман Атамкулов во время беседы с "покупателями", в роли которых были корреспонденты "Вечерки".

Отметим, в прошлом году экс-президент Алмазбек Атамбаев действительно отклонил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий". Однако у бывшего главы государства возникло не два, как говорит господин Атамкулов, а четыре возражения по законопроекту. В частности, он считал, что впоследствии трансформации участков могут возникнуть многочисленные коррупционные схемы.

В настоящее время фирма распродала порядка 40 участков стоимостью от 6 до 20 тысяч долларов. Некоторые из них уже застроены жилыми домами. На территории поля нет никакой инфраструктуры, хотя и этот вопрос сотрудники компании обещают взять на себя в ближайшее время.

- В общей сложности мы владеем 70 гектарами. Рядом есть и другие частники, у которых свои территории. От себя мы обещаем построить дорогу и провести все необходимые коммуникации. Проблем не будет. Эти земли потихоньку застраиваются, государство просто не может не снять запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Этот вопрос вскоре решится, - уверили сотрудники фирмы.

Почти аналогичная ситуация наблюдается и в Сокулукском районе в новостройке "Ак-Ордо-3". Масштабы распроданных участков в тех местах поражают воображение. Начиная с села Ново-Павловка вплоть до авторынка территории застроены частными домами. Это стало возможным "благодаря" собственникам посевных земель, которые по частям распродают нетрансформированные участки.

Одной из таких является местная жительница Гулистан Осмонова. По ее словам, люди, зная о последствиях, охотно соглашаются на рискованные сделки.

- Я думала, сделают трансформацию, и продам подороже свои участки, но испугалась. Мошенники захватывают эти земли. Самая последняя продаю, остальные уже распродали все. На каждом контуре по 120-150 гектаров, все забито, представляете себе. И как вы думаете, разве государство может не трансформировать все эти земли?! Да там же столько людей уже живут, - говорит Гулистан Осмонова.

Процедура купли-продажи у женщины абсолютно такая же, как у предыдущих "коллег".

- Я даю генеральную доверенность, копию идентификационного кода с номером участка, ряда и улицы. Заверяем все это у частного нотариуса. Остальное - после трансформации. Здесь все так и делают. Новые владельцы земель потихоньку обживаются, уже подведена вода, она поступает из скважины. За такое "удовольствие" каждый житель дома отдал по 20 тысяч сомов. Электричество, само собой, тоже есть,- рассказывает она.

Отметим, буквально на днях премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе обсуждения закона о введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель отметил, что многие рассматривают трансформацию, как способ заработка, причем весьма немалых денег.

"Этого допустить нельзя. При рассмотрении указанных законов необходимо особое внимание обратить на коррупционные риски, поскольку есть и те, кто каким-то образом успел оформить на себя несколько десятков гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а теперь они рассматривают трансформацию, как способ заработать",- поручил премьер.

Судя по всему, о ситуации знают "наверху". Но решать ее или боятся, либо у продавцов нетрансформированной земли такая "крыша", что…

"Вечерка" продолжит изучать эту ситуацию.