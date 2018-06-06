Горы и лошади - чем еще занимается легенда бокса Цзю на Иссык-Куле?

"Решил прокатиться на лошади на Иссык-Куле. Масса положительных эмоций", - написал всемирно известный спортсмен в своем аккаунте.
Не остались в стороне и кыргызстанцы, которые очень тепло восприняли приезд такого дорогого гостя.
umar_rus Добро пожаловать в Кыргызстан))))))
issykkul_life Приезжайте на Иссык-Куль! Кыргызстан всегда рад гостям и друзьям из России и СНГ!
bekmyrza_umma_kg Ооо Костя Цзю, добро пожаловать, мы всегда рады гостям!
Это лишь немногие комментарии под видео, где боксер проехался на лошади.
Конечно же, такие гости и отзывы - чудесная реклама для нашего Иссык-Куля.
Добро пожаловать!