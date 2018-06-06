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Горы и лошади - чем еще занимается легенда бокса Цзю на Иссык-Куле?

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- ВБ
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"Решил прокатиться на лошади на Иссык-Куле. Масса положительных эмоций", - написал всемирно известный спортсмен в своем аккаунте.

Не остались в стороне и кыргызстанцы, которые очень тепло восприняли приезд такого дорогого гостя.

umar_rus Добро пожаловать в Кыргызстан))))))

issykkul_life Приезжайте на Иссык-Куль! Кыргызстан всегда рад гостям и друзьям из России и СНГ!

bekmyrza_umma_kg Ооо Костя Цзю, добро пожаловать, мы всегда рады гостям!

Это лишь немногие комментарии под видео, где боксер проехался на лошади.

Конечно же, такие гости и отзывы - чудесная реклама для нашего Иссык-Куля.

Добро пожаловать!

URL: https://www.vb.kg/371308
Теги:
Иссык-Куль, Костя Цзю
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