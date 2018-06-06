Малыша, которого избивали и жгли тетя и ее сын, выписали из больницы

Министерство труда и социального развития сообщает, что ребенок, проживающий в г. Балыкчи Иссык-Кульской области, подвергшийся физическому насилию со стороны тети, выписан из больницы.

На сегодняшний день здоровье несовершеннолетнего мальчика удовлетворительное, и он с матерью проживает у близких родственников по линии отца мальчика. В отношении избивших ребёнка Чекировой Гульбарчын и ее сына Жумабекова Аргена правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.

Сотрудники отдела по защите семьи и детей разработали проект Индивидуального плана по защите ребенка и План индивидуальной работы с семьёй, которые были рассмотрены и обсуждены на заседании Комиссии по делам детей мэрии г. Балыкчы.

В настоящее время данной семье и ребенку согласно ИПЗР и ПИРС оказывается психологическая и социальная помощь.