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Малыша, которого избивали и жгли тетя и ее сын, выписали из больницы

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- ВБ
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Министерство труда и социального развития сообщает, что ребенок, проживающий в г. Балыкчи Иссык-Кульской области, подвергшийся физическому насилию со стороны тети, выписан из больницы.

На сегодняшний день здоровье несовершеннолетнего мальчика удовлетворительное, и он с матерью проживает у близких родственников по линии отца мальчика. В отношении избивших ребёнка Чекировой Гульбарчын и ее сына Жумабекова Аргена правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.

Сотрудники отдела по защите семьи и детей разработали проект Индивидуального плана по защите ребенка и План индивидуальной работы с семьёй, которые были рассмотрены и обсуждены на заседании Комиссии по делам детей мэрии г. Балыкчы.

В настоящее время данной семье и ребенку согласно ИПЗР и ПИРС оказывается психологическая и социальная помощь.

URL: https://www.vb.kg/371317
Теги:
избиение, насилие, несовершеннолетние, семейное насилие, Министерство социального развития
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