Пограничники КР и РТ договорились не применять оружие на границе. Опять

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 6 июня 2018 г. в г.Бустон Республики Таджикистан состоялась рабочая встреча делегаций Государственной пограничной службы Кыргызской Республики (ГПС КР) и Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан (ПВ ГКНБ РТ).

В мероприятии приняли участие начальники органов управления, пограничные представители по Баткенскому (КР) и Согдийскому (РТ) направлениям, а также представители органов военной прокуратуры сторон.

Кыргызскую делегацию возглавил председатель Государственной пограничной службы полковник Уларбек Шаршеев. Пограничную делегацию Таджикистана – первый заместитель председателя -командующий пограничным войсками ГКНБ генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

В ходе рабочей встречи делегации обсудили сложившуюся обстановку на кыргызско-таджикской государственной границе и ее возможное развитие.

Стороны выразили обеспокоенность участившимися инцидентами на совместной границе, отметив при этом их преднамеренный характер. Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 4 июня 2018 г. в местности Максат Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана. Руководители пограничных структур договорились в ходе расследований рассматривать только вопрос правомерности действий военнослужащих в разрешении данного пограничного конфликта.

Главы делегаций обсудили совместные меры по профилактике, предотвращению и разрешению пограничных инцидентов на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили стремление к неукоснительному соблюдению норм международного права, двусторонних соглашений, а также требований межправительственных и межведомственных протоколов.

В целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран, а также принимая во внимание пограничный инцидент, произошедший 4 июня 2018 г., по итогам рабочей встречи был принят ряд конкретных практических решений. Так, в ходе пограничных инцидентов категорически запрещено применение оружия, за исключением случаев возникновения явной угрозы жизни и здоровью пограничников, при этом военнослужащие должны действовать в строгом соответствии с национальными законодательствами своих государств. Начальники пограничных подразделений при возникновении конфликтов на государственной границе не должны принимать активных действий до прибытия пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.

Стороны договорились оказывать всяческую помощь следственным органам в проведении расследований по произошедшим инцидентами, связанным с применением оружия или нанесением вреда здоровью военнослужащих.

Кроме этого, пограничники двух стран должны усилить разъяснительно-профилактическую работу среди населения приграничных территорий.

По итогам рабочей встречи был подписан Протокол, в котором были закреплены достигнутые договоренности и подтверждена необходимость продолжения совместных усилий, направленных на обеспечение безопасности и правопорядка на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.