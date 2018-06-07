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В Бишкеке пропала 29-летняя Надира. (Обновлено)

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- Марина Осипова
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Уточнение: Родственники Надиры только что сообщили редакции VB.KG, что она нашлась. Подробности будут позже.

В УВД Первомайского района г. Бишкек разыскивается без вести пропавшая Карсимбекова Надира Муратовна, 27.06.1992 г.р., которая вчера, 6 июня, ушла с работы в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см., среднего телосложения, лицо овальное светлое, волосы черные до плеч, глаза карие.

Была одета в белую блузку, темно-синие брюки, на ногах темно-синие балетки.

Как выяснила "Вечерка", Надира - сотрудница одного из коммерческих банков. Заявление уже ночью подала ее мама. Причина такого экстренного поиска - ничего подобного раньше с Надирой не происходило.

Да и ушла она с работы в обед, взяв с собой только сумку и телефон, остальные личные вещи остались на работе. Сотрудники милиции проводят все необходимые мероприятия - просматривают записи видеокамер, опрашивают возможных свидетелей.

Уважаемые граждане, кто владеет информацией о местонахождении Карсимбековой Надиры, просим сообщить в УВД Первомайского района или по телефонам: (0312) 56-32-48 (дежурная часть), (0701) 41-19-79, (0550) 102-486, (0555) 75-79-55.

URL: https://www.vb.kg/371340
Теги:
розыск, Бишкек, #Банк Бакай
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